El Dipy enojadísimo con Flavio Azzaro: "Te rompo todo"

En las últimas horas, El Dipy y Flavio Azzaro se vieron envueltos en una tremenda polémica desde las redes sociales, que fue tendencia, después de una dura advertencia del cantante.

El periodista deportivo había quedado envuelto en una gran polémica por un comentario homofóbico mientras daba una noticia en el verano.

El vocalista adelantó que irá a buscar al conductor al canal Crónica después de una tensa charla que habría tenido Azzaro con Mariana Diarco, ex del cumbiero y madre de su hijo Valentino.

Enterado de este tenso encuentro entre Azzaro y Diarco, El Dipy fue categórico con el periodista desde Twitter: "Hola Flavio Azzaro. Así que sos tan poronga y puteas a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugias en los dueños?", lanzó.

Y agregó enojadísimo: "Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan cagón que te fuiste rajando". "En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", finalizó contundente.

Luego, en la mañana de viernes, el Dipy contó que efectivamente se hizo presente en el estudio de Crónica pero que no lo dejaron ingresar. "Hola Crónica a ver si se dejan de hacer los boludos si me dejan pasar. Estoy en la puerta. Me mandas a la gorra. Cagón, salí ortiva", expresó en llamas.

