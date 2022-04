Dólar: pronostican un endurecimiento del cepo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en reportajes que en la última semana aumentaron las reservas del Banco Central.

La comunicación oficial del banco no lo refleja así. El viernes 22 la autoridad monetaria informó que las reservas totalizaban USD 42.865 millones. Una semana antes, el miércoles 13 (jueves y viernes fueron feriados), fueron USD 43.302 millones.

No solamente que por ahora las estadísticas del banco no registran el aumento que el funcionario mencionó sino que el mercado empieza a creer que más temprano que tarde el Gobierno tendrá que restringir más los controles y por lo tanto el cepo. Esto es porque de lo contrario incumpliría con el FMI la meta de acumular US$ 5.800 millones para este año.

"El agro está liquidando, el dólar está dejando de atrasarse , pero la demanda de divisas sigue firme, por lo que Bcra no compra reservas", señala un trabajo de la consultora que dirige Fernando Marull. "En mayo-junio, el agro va a seguir liquidando, pero al Bcra le faltan comprar USD 2.600 millones todavía. A este ritmo no llega. ¿Solución? Endurecer el cepo, otra vez. Salvo que Argentina reciba del FMI USD 1.400 m, de una ayuda global que está evaluando el organismo".

(AG)