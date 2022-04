Valdés habló de un capricho

El gobernador Gustavo Valdés reiteró públicamente el pedido para que se habilite el paso fronterizo Ituzaingó - Ayolas y habló de “caprichitos de algunos funcionarios” para que esto no ocurra.

“El paso está habilitado para salir pero no lo quieren habilitar para entrar. Me parece que hay otras razones que van más allá de las que están argumentando los funcionarios. Nosotros pedimos la apertura, pero hay caprichitos de algunos funcionarios”, sostuvo el mandatario. “Hay que abrir el paso, no hay razón para discriminar de esta manera. La obra de Aña Cuá está 20 kilómetros agua arriba y el paso se puede utilizar con normalidad ”, sentenció.