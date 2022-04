Corrientes: la modificación que aprobó Diputados en la ley de Asignaciones Familiares

La cámara de Diputados otorgó media este miércoles sanción al proyecto de ley que modifica con perspectiva de género la Ley Nº 3554 de Asignaciones Familiares.

El cambio en la Ley de Asignaciones Familiares es para que el beneficio sea percibido por quien esté a cargo del cuidado personal del niño, independientemente del género. Hasta hoy, solo lo hacen los varones, indicaron desde Diputados.

En los fundamentos se señala que “lo adecuado y sin hacer distinciones por género es que el agente que tenga a su cargo el cuidado personal del niño, niña y adolescente, sea quien perciba las asignaciones correspondientes, independiente de su género”.

Se recuerda que “en los términos de la normativa actual le corresponde el cobro al agente varón y en su caso si la responsabilidad parental y/o el cuidado personal estuviere a cargo de la agente mujer, ésta debería hacer el trámite administrativo o judicial de acreditación respectiva, lo cual resulta a todas luces absolutamente discriminatorio y violenta el ejercicio de los derechos de la mujer”.

En ese marco, se considera que “por la manda de los artículos, en su redacción actual, son absolutamente discriminatorios”, sucediendo que “muchas mujeres cabezas de hogar, se encuentran absolutamente perjudicadas, justamente porque el agente varón al ser el habilitado automáticamente por ley, efectiviza el cobro de las asignaciones que no son entregadas a quienes realmente tienen a su cargo el cuidado de los hijos/as, muchas veces alejados del hogar por situaciones de violencia familiar”.

Por ello, se plantea “incorporar a la mujer como protagonista de la legislación en observación, otorgar y garantizar el goce pleno de los derechos correspondientes al agente público que se haga cargo de manera efectiva de su descendencia, sin importar género, acreditando mediante la documentación correspondiente que puede responder ante sus necesidades, liquidándole la asignación y/o ayuda que le competa”.

El proyecto, con media sanción, pasó al Senado.

Sobre el particular, en la sesión, la autora de la iniciativa, diputada Ana María Pereyra sostuvo que el expediente "también sirve para reflexionar sobre estos temas de perspectiva de género en la legislación. Esta ley data de 1980; de un periodo no constitucional. También contiene otros articulados que tiene vocabulario que ya no se utilizan. Como legisladores tenemos que adecuar la norma, tenemos que hablar de responsabilidad parental y de quienes ejercitan el cuidado personal sobre los niños para priorizar la liquidación de estas asignaciones familiares".

"Lo importante es quien ejerce el control parental y debería ser sencillo que la persona que acredita tener el cuidado de los hijos sea a quien se le liquide la asignación. La desigualdad viene desde la redacción actual", indicó la legisladora.