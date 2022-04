Fuerte debate por el pedido de informe sobre la suspensión del envío de leche a Corrientes

El pedido de informe al Gobierno nacional sobre la suspensión del envío de leche entera en polvo a la provincia, autoría del bloque del Partido Popular, provocó que el oficialismo y la oposición se trenzaran en un debate donde se habló de la dignidad de la asistencias, el precio de la leche, los controles para evitar la mortalidad infantil y también sobre “la cajita de leche”, como herramienta política.

Ante el tratamiento del proyecto, el diputado Javier Sáez (PP) consideró a la medida nacional como “abrupta e inconsulta”. Asimismo dio cuenta de la implementación del programa nacional “Niño Sano” y reclamó que la lucha contra la mortalidad infantil sea una política de Estado. “Este tipo de medidas no ayudan, más allá de que el Gobierno provincial salió a suplantar esa leche del Gobierno nacional. Esto tiene que ir más allá de los colores políticos, esto es muy grave”, consideró.

El diputado Miguel Arias (PJ) justificó la medida nacional apelando a la “modernización de los medios para llegar justamente a los más vulnerables” y destacó que implica dignidad para los beneficiarios. En cuanto a los 800 pesos explicó que “el monto que se maneja es de acuerdo a un pequeño sondeo que hicimos en Corrientes, alcanza y sobra para adquirir una caja o una lata de leche”.

Seguidamente su par, Germán Braillard Poccard (FR) consideró a la medida como una evolución de la política pública y apeló al entrecruzamiento de los datos de Anses y la ampliación de este sistema en la provincia.

La legisladora de ELI, María del Carmen Pérez Duarte, sobre la alimentación en la primera infancia y del embarazo, consideró que “está bien que podamos modernizar, pero modernicemos sin ir en detrimento de ese niño”, dijo al aclarar que se habla de un kilo de leche cuando tendrían que ser dos por mes como mínimo. “Lo que están haciendo es reducir la incorporación de alimentos”, insistió.

El diputado César Acevedo (PJ) reiteró que Nación no le quita la leche a los niños. “Lo que viene a dejar en claro esta cuestión que hoy se termina convirtiendo en algo polémico, en realidad es la gran falta del sistema de salud de la Provincia. La dependencia de los recursos nacionales en esto”, dijo al sostener que esa “cajita de leche, lamentablemente en muchos hogares es una herramienta de la política. No podemos taparnos los ojos y decir que eso no ocurre”.

La legisladora Lorena Lazarof (PRO) cuestionó el importe de los $800 pesos. “En el proceso inflacionario que está viviendo el país cómo pretenden que compren dos kilos de leche con 800 pesos. Si hoy la leche fortificada de 850 gramos vale 700 pesos”, indicó, pidiendo sinceridad. “Por lo tanto no solo estamos hablando de recibir menor cantidad de leche, estamos hablando de dejar al descubierto a una gran cantidad de niños”, agregó.

En tanto, el diputado Héctor López (UCR) recogió el guante sobre la salud pública de la provincia y dijo: “Me preocupa que con esos 800 pesos se compre la leche. Seamos realistas, porque a veces no se compra la leche cuando se tiene la plata y ahí es donde comienza nuestro problema”. Además apeló que estén atentos a que ese importe se actualice periódicamente. Aclaró que la Provincia colabora con la alimentación de los niños destacando el plan alimentario que se brinda en los establecimientos escolares.

Y ante de la aprobación del expediente, el diputado de la UCR Norberto Ast apeló que esto se aplique en todos los órdenes, refiriéndose a la modernización, y se deje de “tomar lista” en el parque Mitre a los beneficiarios de los planes nacionales. También reivindicó el reconocimiento de la Unesco del Plan PAN. “Quiero rectificar eso porque acá se planteó como una dádiva y en realidad no fue así”, cerró.