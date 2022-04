Vuelve la orquesta del Concierto Épico con nuevo material

Mañana a las 21.30 y el sábado 7 de mayo a las 21, se presentará en la Casa de las Culturas la cuarta edición del Concierto Épico. El ciclo contará con nuevo material y delimitado en series, películas, videojuegos, animé y dibujos animados.

Bajo la dirección de Diego García, serán 28 los músicos que intentarán tocar las fibras de los 320 asistentes que se esperan lleguen a la sala.

Este evento tuvo su origen en 2017, y desde entonces se sucedieron presentaciones, siempre variando el material. Entre las propuestas de esta edición, habrá obras de The Witcher, Final Fantasy, Skyrim, Boba Fett, The Mandalorian, The Last Of Us, Cowboy Bebop, Silverhawks, Thundercats, Robotech, entre otros.

El valor de las entradas es de 700 pesos y pueden adquirirse en Casa de las Culturas (incluso hasta antes del inicio del concierto), o en Leyendas de Acero, tienda de cómic ubicada en Obligado 310 (Resistencia), o en Informática & Games (avenida Marconi 1902, Resistencia).

Para más información o consultas, la cuenta de Instagram de la orquesta es @orquestaepicadelnordeste, o también se las pueden realizar al número de celular 3624-567-997.

(VAE)