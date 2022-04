A casi un mes del brutal asesinato de un empleado de la Unne no hay detenidos

El asesinato del empleado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Luis Walberto Morales, de 63 años, sigue siendo un misterio. A casi un mes del crimen no hay detenidos y los investigadores no tienen ninguna pista firme.

Analía Morales, hija de Luis, contó: “Mi papá vivía en el mismo barrio que nosotros, en el barrio Quintana. Pero él vivía solo, alquilaba. Todo el barrio lo conocía, era compinche de todos”.

“Era un padre y abuelo muy presente. Estaba todo el tiempo en nuestra casa, pasaba más tiempo acá, pero iba a dormir a su casa todos los días”, dijo a Radio Dos.

“Teníamos una relación muy buena. Yo estoy más tiempo que todos los demás acá en mi casa”.

Al ser consultada si su papá tenía algún conflicto con alguien, Analía manifestó que “él no nos contaba si tenía algún problema. Desde que pasó eso hasta hoy, creemos que fue por dinero, para robarle, porque él prestaba plata a sus conocidos, amigos, la gente sabía eso. Es lo único que podemos pensar”.

Y agregó: “De amenazas nunca nos contó. A nosotros no nos gustaba que él preste plata, él vivía solo y esa era nuestra preocupación. Le decíamos con qué necesidad hacía eso, no tenía que meterse en eso”.

Al mismo tiempo, del avance de la investigación, la hija de Luis contó: “No estamos satisfechos, ya va a cumplirse un mes y no hay absolutamente nada, lo único que hicieron es un allanamiento a un vecino tres semanas después de la muerte, pero fue porque era el único que lo vio con vida por última vez. Se llevaron su teléfono, pero no hay más nada”.

En ese mismo sentido, Analía, mencionó que “el cuaderno no lo vimos, no sabemos qué decía, está en manos de la Policía o la Fiscalía. Sabemos que llamaron a algunas personas que estaban en ese cuaderno, pero nada más. Y también suponemos que era alguien a quien él conocía, porque las puertas del auto no estaban forzadas ni nada”.

“Hablé con la fiscal de la causa, pero es poco y nada lo que se sabe, no tienen información. Los vecinos no quieren hablar, no sé si por miedo, nadie vio nada, ni entrar ni salir personas, no hay ningún detenido”.

Fuentes policiales informaron que el hecho, que es investigado por efectivos de la Comisaría Decimotercera, fue descubierto el pasado 2 de abril, alrededor de las 21.30, en un domicilio ubicado en las 40 Viviendas del barrio Quintana.

En el lugar, el empleado de la Unne fue hallado sin vida por su hijo y con varias heridas compatibles con las producidas por arma blanca.

En ese marco, cabe señalar que el hijo, desde horas tempranas, intentó comunicarse con su padre, pero no obtuvo respuesta alguna. Y al llegar a la vivienda no observó violencia en las cerraduras ni la faltante de ningún elemento.

El cuerpo fue retirado y trasladado al Instituto Médico Forense a fin de practicársele la correspondiente autopsia.

De acuerdo con un primer informe, el cuerpo presentaba al menos 11 puñaladas.

Por otra parte, también en el marco de la investigación, se realizaron peritajes y se tomaron muestras de la camioneta de la víctima. Se trata de una Fiat Strada color gris.

De acuerdo con los datos brindados por el subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, las puertas de ingreso a la casa “no estaban forzadas”, lo que hace pensar que la víctima conocía a su atacante.

