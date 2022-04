Un ganadero de Monte Caseros, indignado por una nueva carneada

En Monte Caseros, el abigeato pareciera no tener freno, según denunció de manera pública el ganadero Gustavo Calgaro, a quien le carnearon un vacuno en su campo y le robaron otro.

“Acá el cuatrerismo no tiene control, el corte de alambrados, el robo o faena de vacunos es moneda corriente y la policía y la justicia no dan respuesta”, planteó en una charla con El Litoral. Calgaro contó que “mi campo es de 18 hectáreas y todas las noches encierro mi hacienda, pero aprovecharon que el tiempo estaba feo para cortar los alambrados y meterse. Abrieron el portón donde encerré mi hacienda, dejaron salir un grupo y entre las corridas me carnearon un ternero de 180 kilos”, señaló.

Agregó que “se llevaron además otro animal más chico de unos 60 kilos que, estimo, que lo hicieron para criarlo como guacho”. La propiedad de Calgaro se halla al oeste de una lugar conocido como la “Zona de la Aviación”.

Dijo además que hace quince días le robaron tres animales a su primo que tiene su campo frente al suyo y la semana pasada le carnearon una vaca a otro ganadero de apellido Ruiz Díaz, ahí en la misma zona.

“El tema es que no tenemos respuesta de nadie. Nunca pasa nada”, dijo Calgaro con tono de mucha indignación, pese a lo cual realizó la denuncia en sede policial.

Desde el área de Seguridad de la provincia se anunció la construcción de una nueva comisaría para Monte Caseros, entretanto los productores ganaderos siguen sin obtener alguna respuesta a pesar de la acumulación de denuncias.

