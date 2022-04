Pocho Romero Feris llamó a construir un proyecto de país serio y con futuro

El exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris se refirió a la realidad del país y a la postura de Juntos por el Cambio de cerrarle las puertas al diputado nacional Javier Milei. Apeló a construir un proyecto de país con futuro y en serio.

En diálogo con Radio Sudamericana, Pocho Romero Feris se refirió al fenómeno Milei, que habla de la casta política “cuando él ya es político, es diputado nacional y ahora parece que quiere ser presidente. Pero no nos tiene que asustar, porque los éxitos a veces son transitorios”.

“Va a las provincias pero habla solamente de economía, pero quiero saber cuáles son sus posturas en educación, salud y en relaciones internacionales, porque en un mundo globalizado y competitivo no podemos dejar de ofrecer propuestas para que la gente pueda invertir y que tengan confianza en lo que hacemos”.

“No hemos logrado que el mundo, los extranjeros y la propia gente del país nos tengan confianza”, dijo, invitando a transitar un camino para un mejor futuro para los 45 millones de argentinos.

Y luego de que Juntos por el Cambio rechazara la posibilidad de aliarse con Milei, dijo que “cada partido tiene su postura, soy muy respetuoso de la decisión que se tome.

Pero lo que yo haría es no darle entidad a aquellos que no coinciden conmigo. Las cosas se van decantando solas de acuerdo a la transparencia, al conocimiento, de acuerdo a qué queremos trabajar por los demás”.

“Creo que la libertad debe primar en la vida política y hay que hacer la reforma política, en la cual terminemos con la cantidad enorme de boletas y nos circunscribamos a tener boleta única, que sirve y facilita la acción de los votantes”, siguió.

“Mi obligación a esta altura de mi vida es seguir trabajando para ver si podemos lograr que los argentinos nos entendamos más, que trabajemos con amor al prójimo, que pensemos en cosas grandes, que no nos detengamos a decir todas esas cuestiones y a decir ‘soy el único dueño de la verdad’, que no es cierto”.

Por último, el exsenador nacional llamó a la reflexión para no incurrir en los mismos errores.

“Tenemos que tener humildad para enmendar todas las veces que nos equivocamos”, y agregó que “nuestra obligación es tener un proyecto de país, que no lo tenemos, hay mil candidatos pero no hay un proyecto con futuro y en serio; inventamos todos y al otro día que asumimos —esto no quiere decir que haya sido en todos los casos— no sabemos qué hacer o le erramos, porque no hemos proyectado para lo que nos toca llevar a cabo como funcionarios”.