Un ovni fotografiado en el espacio

Impactante. La foto del ovni no admite comentarios en contra.

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Los investigadores del fenómeno ovni sabían con certeza desde siempre que las grandes potencias, y especialmente la Nasa, tienen en su poder fotos y filmaciones de ovnis en distintos puntos del planeta, incluso muchas tomadas desde satélites y la estación espacial. En los últimos tiempos se dio a conocer una información que da cuenta de que un ovni en forma de disco fue filmado y fotografiado por la agencia espacial Nasa en el mes de octubre de 2012, y que recién ahora se dio a conocer. El extraño objeto volador no identificado se puede ver emitiendo un extraño arco iris, como si se tratara de luces de colores sobre la superficie de la Tierra.

Un reconocido investigador y ufólogo norteamericano, Scott Waring, dijo sobre la imagen: “Fíjense bien, en la imagen publicada por la Nasa se puede observar claramente el platillo volador en forma de disco, que se puede ver mejor al agrandar la imagen, además de un extraño brillo a su alrededor, que cualquier persona apreciará que hay una especie de aura resplandeciente alrededor del objeto, lo que llamó poderosamente la atención de los científicos e investigadores, quienes coinciden claramente de que se trata de una nave de origen desconocido. Aparentemente los astronautas de la Nasa pensaron que era lo suficientemente interesante como para tomar algunas fotografías del extraño objeto y, accidentalmente o no, fue publicada por la propia Agencia Espacial Internacional. Luego, al desclasificarse el tema, fueron publicadas todas las fotos de la totalidad de la secuencia, lo que confirmó lo que se había manifestado en el primer informe.

Después de que las imágenes fueran subidas a Internet, se generó una serie de opiniones y un debate entre muchas personas, afirmando que se trata de una clara evidencia de vida extraterrestre, aunque otras personas dijeron simplemente que se trataba de un defecto de la lente de la cámara. Acerca de los muchos avistajes que se están registrando en todo el mundo, no son una simple casualidad y se trataría del preludio de algún evento importante que puede afectar a la Tierra en los próximos meses o años. Uno de estos avistamientos fue el ocurrido el 2 de mayo de 2012, donde una persona de California afirmó haber visto extrañas luces de un color naranja en el cielo. El testigo afirmó que el objeto apareció de la nada después de un fuerte ruido ensordecedor. El objeto se quedó inmóvil en el cielo durante unos 30-40 segundos, emitiendo una luz rojiza, anaranjada y amarillenta. “Escuché un fuerte ruido lejano que me llamó la atención y todos los perros en el edificio comenzaron a ladrar furiosamente. Miré directamente hacia arriba y vi un objeto muy brillante de color naranja, que estaba parpadeando. Además de las luces blancas, se podía ver a través de ellas que el objeto podría ser rectangular”, afirmó el testigo.

En abril de 2012, un objeto gris también con forma de platillo fue visto sobrevolando los cielos de Rusia. Una imagen del objeto fue tomada por dos personas distintas, lo que dejó a muchos asombrados. En los últimos años se ha informado de una gran cantidad de avistamientos de naves en todo el mundo, por lo que se presume que vienen de otras galaxias.

Los astronautas

Sin duda los astronautas de las distintas misiones al espacio fueron los más importantes testigos, más que calificados, ya que ellos vieron en vivo y en directo estos extraños objetos voladores no identificados. Antes tenían prohibido comentar estos casos, pero después tuvieron la ocasión de filmarlos y fotografiarlos y entonces sí que no había ninguna duda. La Agencia Espacial Europea publicó hace poco imágenes tomadas por el telescopio que está en el Ariane 5. La filmación es realmente sorprendente: una cantidad increíble de ovnis literalmente invaden la órbita de la Tierra. El video dura unos 3 minutos y se ve cómo una gran cantidad de objetos luminosos de distintos tamaños aparentemente salen de la dirección de la Tierra y se pierden en el espacio profundo.

Por supuesto que la Nasa negará esto, dirá que son cristales de hielo que se formaron en la lente de la cámara, pero quienes observaron la filmación dirán que esta explicación no admite dudas y, por el contrario, hace reír al escuchar esta explicación “científica”; a la luz del video, esto es como una tomada de pelo a quienes vieron la filmación, no tiene lógica una explicación tan burda. Además, se puede apreciar cómo distintos objetos al parecer quedan quietos y cambian de dirección y velocidad rápidamente. Es simplemente imposible explicar esto. No hace falta aclarar que los trozos de hielo incontrolables o los “desechos espaciales” son incapaces de realizar este tipo de maniobras como detenerse y cambiar de dirección. Al margen de esta explicación infantil de la Nasa, muy pocos creyeron en ella y siguen afirmando que sin ninguna duda se trata de ovnis por los movimientos inteligentes que demuestran las naves.

Desde que los primeros astronautas salieron al espacio hubo avistamientos bien de cerca de estos extraños objetos que desde entonces acompañaron a las distintas misiones espaciales, desde las misiones Apolo a la Luna hasta la estación espacial y las distintas sondas que tuvieron ocasión de filmar la presencia de estos ovnis. Los más destacados astronautas de la historia como John Glenn y Armstrong, el primer hombre en la Luna, han comentado la presencia de estos aparatos desconocidos que los acompañaron en sus distintas misiones. Y aún en la actualidad se dejan ver en varios puntos del planeta, ya sea en forma individual o flotillas de muchos objetos. Científicos e investigadores, a pesar del silencio oficial, no tienen ninguna duda de que ellos ya están entre nosotros desde hace rato, solo es cuestión de tiempo que su presencia sea reconocida oficialmente por las autoridades de las grandes potencias.