Bullrich muestra en Estados Unidos su proyecto presidencial

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, inició una gira para mostrar su proyecto presidencial en Estados Unidos, un viaje de diez días que inquieta a un sector del larretismo y que incluye Washington, Nueva York, Chicago y San Francisco en compañía del legislador Juan Pablo Arenaza y de Alberto Fohrig, exfuncionario del Ministerio de Seguridad que está a cargo del armado de los equipos técnicos.

Para la presidenta del PRO, el financiamiento era, hasta ahora, un tema tabú. “Nuestro punto débil”, explicaban sus colaboradores en comparación a la monstruosa maquinaria electoral de la Ciudad que Larreta, en una charla algo tensa con Facundo Manes en el inicio de la campaña del año pasado, definió como “la más grande de Sudamérica”.

Bullrich incluso le confió a su equipo la cifra con la que Rodríguez Larreta habría alardeado en alguna conversación privada: “Horacio me dijo que tiene 90 millones de dólares para la campaña”. A la exministra, referente halcón del PRO, de pasado montonero, no le importa. La exfuncionaria ideó además un sistema de aportes casi semanales de empresarios pymes que desembolsan unos $50.000 por escucharla. En el bullrichismo suelen recordar que en la interna de los 80 entre Cafiero y Menem el primero era el elegido de lo que ahora se denomina “el círculo rojo”, y el riojano penetró al final en ese esquema a fuerza de un carisma popular arrollador. Es lo que suele decir en privado Carlos Grosso, asesor externo polirrubro del jefe de Gobierno: “En el 87 no había dudas de que iba a ser Cafiero y dos años después ganó Menem”.

(AG)