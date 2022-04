Fantasmas en un hospital del centro de Caba

Testimonios de todo tipo, de médicos, enfermeras y hasta pacientes dan cuenta de los extraños fenómenos paranormales que tienen lugar en un conocido hospital del barrio de Flores en la Capital Federal. Veamos algunos. Ella es enfermera, tiene 44 años y más de 25 trabajando como enfermera en ese nosocomio. La mujer no quiso dar mayores detalles sobre su identidad para no ser identificada, pero no obstante ello, comentó que “de día es todo aparentemente normal, pero de noche los pasillos solitarios se ven invadidos por voces, pasos y ruidos misteriosos, llantos de bebés, cuando no hay ninguna actividad a esa hora. En mi caso tengo mucho miedo, sobre todo cuando debo pasar por los pasillos en turno de noche, especialmente durante la madrugada y cuando uno pasa frente a la puerta de terapia intensiva, siente una extraña sensación. Pero esto es así, ya se nos hizo carne a los que trabajamos aquí y si bien ya nos acostumbramos, siempre estamos alerta por lo que pueda suceder, ya que acá pasa de todo.”

“La historia más escalofriante –siguió- es la que me pasó a mi una noche que me encontraba de servicio. Se me acercó una señora vestida de negro, con una cara muy rara y sin expresión en el rostro. No me miraba a la cara, se mostró angustiada y tenía una voz muy extraña, lenta y como que retumbaba. Me preguntaba desesperadamente por una paciente que, según sus palabras, había ingresado grave por un accidente. Le di la espalda un segundo para chequear en la lista de ingresos que llevaba conmigo y ver de quien se trataba, pero cuando me di vuelta, había desaparecido, no podía nunca irse tan rápido. Allí me agarró una especie de escalofrío en todo el cuerpo. Recorrí todo el hospital buscándola, pero todo fue inútil, había desaparecido. Cuando les conté a mis compañeros lo que me había pasado, la respuesta me paralizó por completo. Para ellos era una cosa normal en ese hospital, encontrarse cara a cara con la muerte en persona” finalizó su relato temblando la experimentada enfermera.

El testimonio increíble de otra enfermera: “Recuerdo que un día estaba sentada en la sala cuando se me acercó una persona “chancleteando”. “Enfermera” me llamó una voz femenina, cuando me paro para atenderla, allí no había nadie. Todo era silencio y calma. Me asusté mucho. Comencé a caminar tras los ruidos de los pasos que aún se oían, como si estuviera siguiendo a alguien invisible” dijo la mujer que comenzó a sacar recuerdos más tenebrosos que un cementerio. “Terapia intensiva es uno de los sectores donde hay más experiencias paranormales increíbles. Quizás porque es el ámbito donde muere gente casi a diario. Una madrugada dos colegas estaban jugando a las cartas mientras estaban de guardia en la sala. De pronto vieron pasar una sombra negra que se metió en el baño, lo que alarmó a los enfermeros. Uno de ellos, que vio al espectro de frente, estaba seguro de haber visto una silueta oscura. El otro afirmó que se trataba del paciente de la cama número cinco. Para sacarse la duda fueron a revisar si la persona aludida internada estaba en su lugar, pero cuando llegaron se dieron con una sorpresa: el paciente había fallecido hacía unos minutos. No había duda que lo que vieron fue espíritu que se estaba retirando de este mundo.” Creer o reventar. A esta altura no nos queda otra cosa que creer en el más allá.

Historia impactante

Una de las historias más sorprendentes e impactantes tiene que ver con un trabajador del hospital que falleció en el 2004. “Era un enfermero muy querido. Ayudaba a todo el mundo y quería resolver todos los problemas, era muy amable y servicial. Dos años después de su muerte ingresó al hospital una nueva camada de médicos y enfermeros y si bien habían visto una placa en memoria de este hombre, no lo habían conocido personalmente. Un día llegué a trabajar y una compañera me dijo que lo había visto. No le di importancia hasta lo que pasó después: una mañana tres enfermeras entraron a la habitación de un paciente para preguntarle cómo había pasado la noche. “Muy bien, cuando se me tapó el suero vino el enfermero y me lo destapó”, contó el enfermo. Mis compañeras intentaron explicarle que no había enfermeros hombres en el plantel, pero la descripción del paciente era contundente, se trataba de nuestro colega fallecido años atrás, contó la mujer.

Otra de las terribles experiencias sucedió cuando una enfermera estaba trabajando en una habitación. De pronto entró una persona y ella la saludó creyendo que se trataba de la instrumentadora. Pasaron unos cinco minutos y se encendieron tres respiradores artificiales. La enfermera le preguntó a la supuesta instrumentadora porqué había encendido los respiradores, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces a la pieza donde estaban los respiradores y miró, no había nadie. Entonces salió despavorida a pedir ayuda. Cuando le contó esto a sus compañeros y conocidos, le dijeron que se trataba de una partera que había muerto hace dos años. Que no le lleve el apunte, no molestaba, a veces solía aparecer y se hacía notar.

Según la profesional, los pacientes también tuvieron varias experiencias: “Recuerdo que una mujer postrada comenzó a tocar el timbre de la cama insistentemente. Nos acercamos y nos contó que una señora vestida como médica había entrado al baño y no volvió a salir. Cuando describió a esta persona nos dimos cuenta de que se trataba de una doctora que había fallecido recientemente”.

Casos como estos los hay a miles en todos los hospitales y centros de salud de todo el mundo, cosa que pueden atestiguar los numerosos trabajadores de la salud que tienen este tipo de experiencias “en vivo y en directo”. Ya tendremos ocasión de comprobar personalmente todo lo que se dice de la vida después de la muerte… aunque no hay apuro…