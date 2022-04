Jey Mammon y Jésica Cirio hablaron del regreso de La Peña de Morfi

Este domingo 1° de mayo se vivirá un momento muy emotivo en la televisión. A las 11 de la mañana, La Peña de Morfi regresará a Telefe con su séptima temporada, a casi dos meses de la muerte de su creador y conductor, Gerardo Rozín.

Jésica Cirio (37) continuará al frente del ciclo y Jey Mammon (45) será la gran incorporación de este 2022. Además, también continuarán Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón y se sumarán las cocineras Silvia Barredo y Mirta Carabajal.

En el marco de un almuerzo con periodistas en el estudio de La Peña, donde no faltó la comida, la música de Dos más uno y Jey, los conductores charlaron con Ciudad en exclusiva.

-¿Cómo se preparan para el domingo?

Jey: -Yo debutando. Es la séptima temporada de este programa. Me vengo a amalgamar a un equipo que ya camina solo. La verdad es que están súper sólidos y me la están haciendo demasiado fácil. Es un programa angelado.

Jésica: -Él es muy humilde. Viene a darle más brillo, va a ser una Peña que van a disfrutar. Construimos un espacio para celebrar a los músicos. Y esta "bestia" que se suma ahora es espectacular. Lo van a disfrutar, hay muchas cosas nuevas y otras clásicas.

-¿Cómo será La Peña 2022?

Jey: -La casa de la música vuelve a abrir sus puertas. Tengo piano en el estudio para tocar, van a venir amigos, música, los platos más ricos. Vuelven los domingos más lindos con el espíritu de Gerardo.

-¿Sentís que Los Mammones fue un poco un entrenamiento para convertirte en el conductor de este programa?

Jey: -No creo en las casualidades, soy más de las cosas causales. No sé si esto tenía que ser pero está sucediendo y es un acompañamiento mutuo. Yo los vengo a acompañar y ellos me acompañan a mí. El domingo va a ser eso. Y por supuesto le vamos a pedir a la gente que también nos acompañe.

-¿Habías tenido alguna charla con Gerardo sobre tu incorporación al programa?

Jey: -Hemos hablado muchas veces, pero me voy a guardar lo que charlábamos. No es mala onda, pero prefiero guardármelo.

-Me imagino que había una admitación mutua...

Jey: -Totalmente. Si bien no voy a contar las charlas, las voy a celebrar estando acá.

