Boca Unidos regresa a los entrenamientos

Después de descansar el fin de semana, aprovechando que tuvo fecha libre, el plantel de Boca Unidos regresará esta mañana a los entrenamientos en el predio Leoncio Benítez. En la ocasión, los técnicos Martín Fabro y Leonardo Baroni comenzarán a preparar el equipo que jugará el próximo compromiso frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El equipo Aurirrojo viene de igualar en el debut como local sin abrir el marcador ante Juventud Antoniana de Salta, un resultado que no estaba en los planes de nadie debido a las buenas actuaciones que tuvo en los partidos disputados en la pretemporada.

Más allá del resultado, que no fue satisfactorio, tampoco fue convincente el juego del equipo correntino, que careció de claridad e ideas para romper el cerrojo defensivo que le propuso el conjunto salteño.

La preocupación radica en que la propuesta de Juventud Antoniana no será la única con la que se topará Boca Unidos en el torneo Federal A, por lo que el equipo deberá tener las armas necesarias para quebrar ese tipo de esquemas si es que quiere ser protagonista en el certamen.

Más allá de esta consideración, la positivo es que no hubo lesionados dentro de los once que salieron a la cancha hace ocho días, ni tampoco entre los suplentes, por lo que los técnicos pueden trabajar tranquilos en ese sentido. Por otra parte, el jueves pasado, la mayoría del plantel que no actuó en el debut, tuvieron la oportunidad de jugar un amistoso en Goya, frente a Huracán de esa ciudad, que finalizó con el triunfo del equipo capitalino por 2 a 0 con goles convertidos por Leonel Niz y Lautaro Larrasábal.

En dicho encuentro, el delantero Antonio “Toni” Medina tuvo la posibilidad de sumar 70 minutos de juego, y cada vez está más cerca de volver a la competencia por los puntos.

Hay que tener en cuenta que el futbolista chaqueño no juega desde el mes de julio del año pasado, cuando fue intervenido por una ruptura de los ligamentos laterales y del menisco de la rodilla derecha.

Ahora resta que Medina recobre ritmo de juego para que ingrese en la consideración de los técnicos y pueda volver a defender la camiseta aurirroja con la cinta de capitán en su brazo.

