El gobernador Valdés inauguró el primer Servicio de Neonatología en Ituzaingó

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes el primer Servicio de Neonatología de la ciudad de Ituzaingó, en el Hospital "Dr. Ricardo Billinghurts", junto con refacciones a nuevo en los sectores de kinesiología y pediatría. "Al no haber ahora necesidad de trasladar recién nacidos hasta Capital, vamos a lograr bajar la mortalidad infantil" en la localidad, resaltó el Mandatario en el acto respectivo. También realizó la entrega de subsidios a 256 productores y bomberos voluntarios.

Tras entregar más de 600 notebooks en el colegio Alberdi, el Gobernador junto su comitiva se trasladó hasta las instalaciones del Hospital "Dr. Ricardo Billinghurts" para dejar inaugurado formalmente las obras de refacción ejecutadas.

De esta forma, los trabajos que se llevaron a cabo a través del Instituto de Vivienda de Corrientes comprendieron habitaciones con baño privado, enfermería y salas para incubadoras, circulación general de acceso restringido que vincula las habitaciones de internación con enfermería.

También se creó un sector de Kinesiología, con baño para discapacitados y sector de guardado. Y se realizaron trabajos de mamposterías, revoques, pisos, revestimientos, cielorrasos, carpinterías de aluminio, instalación eléctrica e iluminación.

En cuanto a la instalación sanitaria se realizó a nuevo sumado a la pintura, mobiliario en enfermería. Vinilos y señalética de todos los sectores adaptada para niños; también la provisión e instalación de termo tanques eléctricos y de equipos de aire acondicionado.

Conjuntamente de la intervención en los sectores indicados se completaron obras de recuperación a nuevo en: pasillo público y sala de bombeo, tanque de reserva, sala de máquinas.

Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento para el correcto funcionamiento de las áreas: Muebles de oficina, Cervo cunas, Aspiradores, Bolsa de ambú pediátrica, Balanza digital, Laringoscopio, Caloventores, Tensiómetros, Máscaras de oxígeno, Equipamiento para el área de kinesiología: bicicleta fija, cinta de caminar, pelotas, mancuerdas, bandas elásticas, pedalera de rehabilitación, entre otros.

Al dirigirse a los presentes, el mandatario provincial dio de cuenta los inconvenientes que tenía la localidad en materia de salud pública, recordando las condiciones del “viejo Hospital Billinghurts”, antes de la llegada –además- de “una obra social que dejó a la Salud olvidada, en estado terminal”.

En este marco, Valdés aseguró que el predio del mencionado nosocomio “le pertenece a la Provincia y vamos a hacer las obras que tengamos que hacer”, en la apertura de los nuevos sectores.

Respecto al nuevo hospital “Dr. Leiva”, el gobernador informó que, a través de Obras Públicas, se viene avanzando en la infraestructura hospitalaria “dándole la tecnología necesaria”, y adelantando que en el mismo nosocomio “en tres meses tendremos terminando la segunda etapa del proyecto ejecutivo, en lo que será una reparación histórica”.

En relación al servicio de Neonatología inaugurado, el mismo valoró la puesta en funcionamiento del área, en función de “salvar vidas, para no tener que trasladar a un bebé 300km”. “Vamos a lograr bajar la mortalidad infantil”, añadió enfático, el mandatario, manifestando su satisfacción por la flamante obra.

En otro orden de temas, también, Valdés también anunció que duplicará la ayuda provincial al municipio de Ituzaingó para la recuperación de veredas, del predio y seguir incorporando servicios médicos en la localidad.

Entrega de subsidios a bomberos voluntarios y a 256 productores afectados

Tras entregar más de 600 notebooks en el colegio Alberdi e inaugurar la ampliación y refacciones del hospital Billingurts, Valdés junto a su comitiva en el marco de continuar brindando la asistencia al sector productivo desde el salón ubicado en Buenos Aires y Roca de la ciudad de Ituzaingó entregó subsidios a 256 pequeños productores locales y de Apipé, quienes recibieron en la ocasión entre 70 mil y 150 mil pesos, por las pérdidas que le produjeron la sequía y el fuego.

Además, otro de los subsidios entregados se destinó a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad con un monto de un millón de pesos.

Respecto a la sequía histórica y los incendios que sufrió en el último tiempo Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés contó que “me cuesta recordar el momento de cuando nos pasó algo similar, y la verdad que tenemos poca memoria de ver el río Paraná en el estado que alcanzó, donde se podía observar el lecho del río, creo que no ocurrió nunca en nuestra zona”. Describió que “vimos cómo se evaporaban los arroyos, los esteros, desaparecían las lagunas, veíamos como se hacía polvo donde antes había agua, y paralelamente a eso comenzó a ocurrir un fenómeno mucho peor todavía: el fuego”, que consumió gran parte de los campos.

Si bien “no fueron momentos fáciles”, señaló, dijo que “ante esta situación tome una decisión, algo que no tiene precedente en Corrientes: los productores rurales no van a pagar impuestos a la Provincia porque necesitamos que se recuperen, que esa plata vaya a sus bolsillos”. Además “comenzamos a distribuir en toda la zona pastura, a ver ahora el tema de alimentos, porque el que no sabe estamos esperando a que no haya heladas”, comentó.

En ese marco, el primer Mandatario advirtió que “para los que creen que los efectos del fuego ya pasaron, todavía no, y tal vez lo peor puede estar por llegar si tenemos heladas tempranas”. Por eso “decíamos que no alcanza con distribuir exclusivamente el pasto o algo de alimento, tenemos que estar también con nuestros pequeños productores a través de estos subsidios, que puede ser que no sea mucho, pero es lo que podemos dar y asegurarles que estamos con ustedes”.

Además “seguimos acompañándolos con los remate para pequeños productores, los que sean necesarios para alivianar los campos, subsidiando la tasa de lo que es el flete, la comisión, para que no vengan a aprovecharse de los precios en estos momentos que estamos necesitando mantener a nuestra producción” y así “Corrientes volverá a renacer, a crecer con esa fuerza que tiene ese campo correntino”, finalizó.