Generación Zoe en Corrientes: la estafa supera los ocho millones de dólares

Ya suman más de 300 las personas estafadas en la localidad de Goya por Generación Zoe.

Uno de los abogados querellantes en ese distrito comunal correntino, el Dr. Pablo Fleita, dio a conocer que “se han presentado 40 implicados, se van sumando 310-320 las víctimas en Goya”.

En cuanto a la suma de dinero que se habría estafado, el abogado indicó “todavía no se tiene precisiones del total de dinero implicado pero el monto estimado rondaría los 8.50 millones de dólares”.

“Era una campaña de marketing bien armada donde vendían un producto educacional, pero ellos traían consigo el real motivo la invitación a hacer las inversiones, pagabas para ingresar y ese dinero servía de inversión para las distintas ofertas que iban dando, eran muy diversas la más importante era la de ingresar con una inversión mínima de 500 dólares, a esa suma le adicionaban un 20 por ciento de apalancamiento y eso te daban el 7.50 por ciento mensual”, explicó el Dr. Pablo Fleita a Radio Sudamericana.

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue detenido por Interpol durante la madrugada de ayer en un barrio privado de República Dominicana en la causa por crear una organización que realizó estafas piramidales.

Tras la detención de Cositorto, el abogado contó que “Cositorto estuvo en Goya durante septiembre del 2021, tuvo un público de 300 personas y muchas de ellas hicieron las inversiones. Tengo entendido que se planteó una cita para Capital por el mes de diciembre del año pasado, en la ciudad de Corrientes hay 5 víctimas”..

Leonardo Cositorto, el jefe del conglomerado Generación Zoe está acusado de estafa y de asociación ilícita, según confirmaron altas fuentes de la investigación a El Litoral. “Ya estaba emocionalmente quebrado. Estaba entregado, no dijo nada cuando lo esposaron”, afirma una fuente clave del expediente.

El coach ontológico y autodenominado empresario estuvo un mes prófugo, buscado por la fiscal Juliana Companys que lo acusa de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa en donde ya están presos su número 2, “Max” Batista y su contador, Norman Próspero. Continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el exjuez y fiscal Héctor Luis Yrimia, que dejó la Argentina a fines del 2021 para no volver.

Cositorto vivía en un barrio privado en las afueras de Santo Domingo. Luego, se mudó a un departamento dentro de la ciudad, con vista al mar. Su ingreso a República Dominicana no se encuentra registrado legalmente: ya había sido buscado por Interpol en Colombia, particularmente en Cartagena de Indias, aunque no se descartaban otros puntos en el mapa de Centroamérica y el Caribe. No fue un prófugo silencioso: el hoy detenido jamás dejó de dar reportajes y realizar transmisiones vía Zoom y Youtube donde instaba a sus seguidores a resistir y continuar la recaudación con sus históricas promesas de dividendos mágicos. Los investigadores de la división Interpol de la Policía Federal Argentina lo encontraron gracias a esas transmisiones, mediante cotejos de números de IP y análisis de contenidos de video, con rastreos.

(NG)