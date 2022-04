Incertidumbre y enojo sindical ante la propuesta de una hora más de clases

Los sindicatos educativos se mantienen en la incertidumbre ante la nueva propuesta del Ministerio de Educación de la Nación por agregar una hora más de clases en el nivel primario. Se espera una resolución, que se dará este viernes. Además, indicaron que ningún gremio fue convocado a discutir sobre la cuestión y hay enojo.

La iniciativa será resuelta por los ministros de las provincias por el voto de cada uno. En la reunión se detallarían los pormenores de la cuestión y se espera que la decisión sea consultada a los sindicatos. La propuesta establece que la jornada escolar pase de 4 a 5 horas.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se reunió con los representantes de cada provincia para decidir qué decisión se tomaría en caso de que se acepte la iniciativa nacional.

“El reclamo de Ctera es que no se haya consultado sobre esta decisión a los sindicatos. No fue convocada a discutir esto, fue una especie de imposición. Veremos qué pasa de todas maneras. Siempre decimos que hay fondos para invertir en educación, pero hay que ver de qué manera. Lo que se viene planteando hasta el momento es casi imposible, pero si esos fondos vienen y se abren los espacios paritarios”, indicó Fernando Ramirez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) que participó en la reunión.

“Hay una supuesta mesa de negociación en Corrientes y habría adherido a esta propuesta. Los sindicatos de la mesa no sabemos nada de esa cuestión. Si los fondos ingresan, me parece que puede ser beneficioso para más de 750 docentes que no tienen trabajo en Capital”, afirmó a El Litoral.

Asimismo, sostuvo que no hay demasiada claridad porque no se sabe que se tiene pensado respecto a esa cuestión. “En principio, hay un rechazo por la inconsulta principalmente porque esto salió en un diario y es algo importante porque tiene que ver con reforzar las trayectorias escolares de los alumnos por la pandemia”.

Ramirez enfatizó en que el sistema educativo argentino se encuentra en crisis y el tiempo vivido en la pandemia no hizo más que profundizar esta cuestión.

“En Corrientes tenemos 750 docentes de primaria sin cargo en Capital, habría que ver de qué manera, con quiénes y cómo ocuparían esa horas. Hay más de 5.000 docentes en todos los niveles educativos que están desocupados, o sea hay una necesidad de trabajo y debe ser eficiente y tener correlato con las trayectorias de nuestros alumnos”, explicó respecto a la iniciativa del Gobierno nacional.

“La ministra decidirá qué se hará, nosotros aportamos lo que nos parece. Si esa partida presupuestaria baja a la provincia y se discute de qué manera se va distribuir para generar puestos de trabajo con la propuesta seguramente, se resolverían muchos problemas de empleados de la educación”, concluyó.

Por su parte, Rufino Fernández, secretario general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, indicó que la propuesta sería aprobada este viernes, pero que aún no ha sido debatida ni en gremios nacionales ni en jurisdicciones.

“Hay que ver si cada provincia sigue manteniendo su independencia de criterio para la aplicación del sistema educativo, pero hay que tener en cuenta dos o tres cuestiones que son centrales, como las edilicias, por el presupuesto que llevará en todas las zonas del país y el reacomodamiento de las familias”, contó en radio Sudamericana.

“Hay que ver el aspecto pedagógico, qué áreas hay que reforzar. Sobre todo los docentes que se encargaran de esa cuestión. Estamos a la expectativa de ver qué se resuelve el día viernes en el Consejo Federal de Educación”, dijo.

