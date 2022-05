Alberto, sobre la economía: “Sé que hay problemas con la distribución”

Antes de partir hacia Europa, el presidente Alberto Fernández pasó por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y, acompañado por el secretario general del sindicato, Héctor Daer, pronunció un discurso en el que admitió una de las críticas que le hace el kirchnerismo a su gestión económica: la falta de redistribución. “En mi gobierno no oculté nada, sé que la distribución está con problemas”, reconoció el mandatario.

Lo hizo después de que el ministro de Economía Martín Guzmán saliera a responder los duros cuestionamientos que pronunció desde Chaco la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se sumaron a los reproches expuestos antes por su hijo Máximo y el secretario de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque.

Después de un largo repaso por su gestión durante la pandemia, el Presidente aseveró: “Yo, compañeros y compañeras, a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta y sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos estos índices de inflación, la distribución del ingreso es un problema”.

En un acto al que llegó fuera de la agenda que se había difundido desde la Presidencia, Fernández dijo que una de sus obsesiones es recuperar el trabajo. “Esto se está cumpliendo, recibimos una desocupación de dos dígitos, de 12 puntos, y estamos en 7 puntos. Hemos recuperado el trabajo”, planteó.

Pero después habló de los sueldos e hizo un pedido: “Recuperar un salario, que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos, demanda esfuerzo y trabajo. Demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza. Que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”.

Después, el Presidente consideró que a los conservadores “les encanta” la desigualdad, pero hizo un contraste y dijo que los peronistas “saben perfectamente bien” cómo avanzó este indicador durante la pandemia. “Con lo único que no vamos a tranzar es con vivir con desigualdad, vamos a poner todo nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en la Argentina”, indicó.

Entonces, prometió que trabajará “incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada vez más fuerte” y para que haya “cada vez más dinero en el bolsillo de los que trabajan”, después de que la vicepresidenta dijera que los empleados en relación de dependencia “no llegan a fin de mes” y que eso “nunca había pasado en la Argentina”.

En ese tramo de su discurso, el Presidente respondió: “En mi gobierno no he ocultado nada. Toda la verdad está sobre la mesa. Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído frente a la pobreza, a la desigualdad, ni falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento”.

Entre agradecimientos al personal de salud por su desempeño durante la pandemia y promesas para mejorar el ingreso en esa rama de la actividad económica, Fernández instó a “tenderles una mano a los más postergados”.

“Compañeros, tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, el deber ético y moral de construir una sociedad más justa, porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, más unido, y una sociedad más justa. La justicia social no es un invento del peronismo, es un deber ético y moral que tenemos los ciudadanos y ciudadanas”, aseguró.

Fernández partió a una gira por España y Alemania, donde se reunirá con los mandatarios de esos países.

(AG)