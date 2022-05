Guzmán a Máximo: “Es bienvenido el debate de ideas”

El ministro de Economía Martín Guzmán se defendió de las acusaciones de Máximo Kirchner, aunque sin mencionarlo directamente. “Te golpean de todos lados, es interesante. Hay que construir un sentido común”, dijo el funcionario al referirse a las “disputas de poder” que mencionó el referente de La Cámpora, y por las que lo atacó por no involucrarse, y a las “acusaciones” internas dentro del Frente para Todos.

El sábado, en un acto homenaje a Eva Perón a 103 años de su nacimiento, en la ciudad de Los Toldos, Kirchner cuestionó con dureza a Guzmán y dijo que se deben subir los salarios.

“No podemos dejar que nos enfrenten. En todo caso —había dicho Máximo— lo que está alto no son aquellos compañeros que son parte de políticas públicas necesarias y muchas veces vilipendiadas y maltratadas por los medios de comunicación”. “Y lo que no hay que romper, y les pido por favor, es la solidaridad entre el que tiene un trabajo registrado y el que no lo tiene. Demos la discusión todos juntos adentro y buscando de esas verdades relativas una síntesis superadora”, instó Kirchner a la militancia.

“¿Cuáles son las disputas de poder que importan para la Argentina? Aquellas que logran administrar los conflictos, obtener un resultado que nos fortalece como nación, a los trabajadores y las trabajadoras, a los jubilados. Un ejemplo es la reestructuración de la deuda del sector público, un tema medular en la gestión. Esa es una disputa de poder de verdad”, dijo Guzmán.

En una entrevista concedida a radio Urbana Play, el ministro de Economía hizo un amplio repaso por su gestión, se mantuvo firme en su posicionamiento de que las tarifas se deben segmentar en tres partes y dijo que para lograr los objetivos a futuro debe haber “consistencia macroeconómica”.

“[Durante el gobierno de Cristina] hubo una protección social muy activa: la AUH fue un gran logro. Una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica”, dijo el funcionario nacional.

Guzmán aseguró que “están las condiciones dadas para que se vayan fortaleciendo los salarios reales y la dinámica sea menos heterogénea que el año pasado”, e indicó que el objetivo del Gobierno es que el salario mínimo, vital y móvil “crezca en términos reales”.

“Es bienvenido el debate de ideas”

Guzmán se mostró abierto al debate. “Hay cuestiones que en cierto momento anduvieron y otras que no. Nosotros lo que trazamos es un programa sobre bases que consideramos firmes, sensatas, para que esto ande”, dijo uno de los funcionarios más afines al presidente Alberto Fernández. “No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean públicos”, opinó.

“Lo que el presidente busca hacer es construir futuro, cuidando y mejorando el presente, pero haciéndolo de una forma que construye futuro para la Argentina”, defendió el ministro Guzmán, no sin antes realizar una serie de enumeraciones sobre las acciones llevadas adelante por el Gobierno.

(AG)