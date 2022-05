Una exreina de la Vendimia está grave tras un brutal choque

La exreina nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski, y su pareja Ricardo Luna resultaron este domingo gravemente heridos tras chocar de atrás en la moto en la que viajaban contra otro vehículo en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, cercano a la capital provincial, informaron fuentes policiales.

El choque se produjo cerca de las 16.30, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna en la ruta 40 acceso Sur y Aráoz y, por causas que son motivo de investigación, chocaron de atrás a un VW 1500.

Tras el accidente, tanto su novio como la joven sufrieron traumatismos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado los trasladó al Hospital Central, donde quedaron internados.

En tanto, fuentes del nosocomio indicaron que el estado de la exreina es de mayor gravedad y presenta “politrauma grave por colisión vial”.

La joven ingresó a quirófano y luego pasará a terapia intensiva, agregaron las fuentes consultadas.

Nacida el 15 de octubre de 1993, Lucoski fue electa reina nacional de la Vendimia en representación del departamento Luján de Cuyo, durante el acto central que cerró la 80ª edición de la fiesta mendocina que se denominó “Vendimia de la Identidad”.

“Quiero ayudar socialmente porque me he dado cuenta de que la comunidad ve a la reina no solo por el lado del vino y la cultura, sino también por cuestiones como el cuidado del agua, de los niños, de la salud y de la educación”, dijo tras su coronación.

Por entonces la joven estudiaba Derecho, era instructora de yoga y conocía el trabajo de las viñas gracias a la influencia de su padre. La prensa mendocina la retrató como “tranquila, familiera, pensante y estudiosa”.

En una entrevista concedida en 2021, dijo que su “reinado” fue muy emocionante para ella. “Muchas cosas a mí me generaban emoción. Sobre todo el trabajo con los niños, no sé si particularmente por mí o también por la virreina que es muy sensible y ella estudiaba para ser maestra”, dijo al diario Los Andes.

“Se hicieron muchísimas cosas, tanto de la parte turística, conocer distintas provincias, en ferias. La verdad que eso mucha gente no lo sabe, cómo se viaja para exponer nuestros productos. Lo disfruté mucho, sobre todo la parte más humana que tiene que ver con ayudar a la gente”, recordó.

