El DT destacó la reacción que tuvieron los jugadores para superar algunos errores

La victoria de Boca Unidos frente a Douglas Haig no fue sencilla. El equipo no jugó durante el primer tiempo y en el complemento reaccionó para conseguir su primer festejo como local.

“Nuestro sistema de juego estaba claro, lo que pasa es que tuvimos muchos errores con la pelota, fallamos en la salida, fueron equivocaciones no forzadas porque estuvimos imprecisos”, reconoció Roberto Marioni, entrenador del equipo correntino.

“En el entretiempo intentamos corregir esa situación, entonces la idea fue la de no insistir en ese juego para evitar los errores y ser un poquito más directos, entonces lanzamos los laterales. Jugamos pelotas profundas para evitar esas posibles pérdidas”, analizó.

Según el DT interino, “después de los 15 o 20 minutos, consolidamos un juego ofensivo, subimos por las bandas, fuimos más agresivos y Douglas se replegó. La sensación que teníamos era que el gol estaba al caer”.

El gol del triunfo llegó en el minuto 42 del segundo tiempo a través de Agustín Braure.

Marioni y su grupo de colaboradores asumieron en la fecha 6 con un saldo de una victoria, un empate y una derrota. “Los jugadores supieron acomodarse y corregir el funcionamiento en estas fechas, eso es fundamental, porque salir de esas situaciones de manera positiva implica mucha perseverancia y carácter”, dijo.

En su minibalance, agregó: “El análisis lo hago más allá del resultado, que es lo que ve todo el mundo. Nosotros miramos otras cosas que parecen que no importan. Vi una consolidación muy fuerte del grupo, tocamos algunas posiciones y a algunos jugadores que por ahí no venían jugando. Me da la sensación de que el equipo tiene argumentos para consolidarse, como mínimo, en la zona de clasificación”.

Reiteró que “tenemos ganas de ayudar, de trabajar y estaremos hasta que la comisión directiva pueda tomar una decisión”.