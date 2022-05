Lorenzetti: “No es una prioridad ampliar la Corte Suprema”

“Es una disputa absolutamente secundaria, no es una prioridad”, dijo ayer el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, al referirse al proyecto impulsado por el oficialismo en el Congreso.

El magistrado, pidió “hablar sin gritos” sobre la verdadera independencia de poderes. “Si cambiamos las instituciones cada vez que no nos gustan los fallos, el mensaje es muy malo”, razonó. Sobre el narcotráfico mostró una preocupación mayor: “No hay políticas de Estado hace más de una década”.

Sobre el plan de ampliación de la cantidad dejueces del máximo tribunal, Lorenzetti le dijo ayer a Clarín que “tenemos que ocuparnos de los problemas de las personas, de los ciudadanos argentinos, no de estas disputas que son absolutamente secundarias no porque no sean importantes, sino porque no es una prioridad. Tenemos que dar tranquilidad a las personas no sólo en materia de narcotráfico, tenemos que dar tranquilidad y seguridad jurídica en materia de división de poderes, en materia de funcionamiento de la economía y seguridad jurídica a los trabajadores, a los vulnerables.

Y subrayó que “esto pasó siempre, yo estoy hace quince años”.

