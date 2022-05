Violencia y abuso: grave denuncia contra Villa, el delantero de Boca

Tras la acusación judicial por violencia de género que recibió Sebastián Villa en plena pandemia (año 2020) de parte de su expareja Daniela Cortés, caso por e@l que todavía está pendiente una audiencia oral, el futbolista de Boca Juniors recibió una nueva denuncia por parte de una mujer: lo acusaron de abuso sexual y tentativa de homicidio.

La persona que realizó la acusación, que estaría manteniendo una relación sentimental con el jugador desde hace dos años, detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio del año pasado en una casa ubicada en un barrio privado de la localidad de Ezeiza.

En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano. La presentación ya ingresó a la UFIyJ N°3 de Esteban Echeverría especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas.

El vínculo con el deportista se había iniciado a comienzos del 2020, aunque la relación “tuvo idas y vueltas” según consta en la presentación ante la Justicia. Hasta el momento del hecho denunciado, no se habían registrado acontecimientos de violencia física pero sí agresiones “verbales” con “palabras descalificantes”.

Roberto Castillo, abogado de la denunciante, habló del tema en TyC Sports: “Es una chica que llegó al estudio por haber sufrido un abuso sexual, lesiones que a mi criterio son graves y una conducta que nosotros entendemos que podría encuadrarse en una tentativa de homicidio. En ese sentido es una chica que tuvo mucho miedo todo este año, tuvo muchas comunicaciones por parte del entorno de la persona que denunciamos, ella misma considera que darle publicidad a su denuncia de alguna manera la resguarda. Si no promovió la acción penal antes fue por temor. Ahora quiere cerrar esta pesadilla que vivió, quiere buscar reparación y justicia”.

Entre otras líneas, el escrito de la damnificada –al que Infobae tuvo acceso– manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky, Villa “comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”.

La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

