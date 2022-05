Nico Occhiato opinó frente a Flor Vigna sobre su romance con Luciano Castro

Aunque su noviazgo hoy es cosa del pasado, Flor Vigna y Nico Occhiato se reunirán en El último pasajero, el recordado ciclo de Guido Kaczka que vuelve conducido por la expareja. Los ex estuvieron en PH Podemos hablar y hablaron de si había celos de Luciano Castro.

“Lo recontra hablé con él”, reconoció la flamante cantante, mientras que su expareja salió a “bancarla”. “Me meto en un tema que no es mío, pero porque conozco a Flor”, empezó diciendo.

“Ella es una persona que cuando está enamorada, te lo demuestra y te da toda seguridad de que no va a pasar nada y me tocó vivirlo siete años. Estoy seguro que eso es lo que pasa”, aseveró, mientras ella lanzaba un divertido “¡qué buen ex!”.

NICO OCCHIATO HABLÓ DE SI LUCIANO CASTRO TUVO CELOS DE SU REENCUENTRO CON FLOR VIGNA

“Yo no soy una persona muy celosa, pero que no lo sea fue porque nuestro amor fue muy sano”, aseveró.

“Nunca ella me dio ningún motivo de nada. Siempre me dio seguridad”, afirmó, mientras que Flor destacó la relación que mantiene con el ex de Sabrina Rojas.

“Cuando empecé a salir con Lucho ya había pasado mucho tiempo de la separación con Nico. Empezamos teniendo un amor en cautiverio”, reflexionó.

Fuente: Ciudad.com.ar