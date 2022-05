Camila Homs enfrentó la versión de affaire de Rodrigo de Paul con la China Suárez

Camila Homs regresó a Buenos Aires tras dos semanas en Madrid, ciudad a la que viajó para que su expareja, Rodrigo de Paul, vea a sus dos hijos, y enfrentó la picante versión de supuestos encuentros secretos entre el futbolista y la China Suárez.

Separada de De Paul, luego de 11 años de amor, la modelo habló con el notero de Socios del Espectáculos del rumor de affaire entre su ex y la ex de Benjamín Vicuña, con quien se lo vinculó rápidamente tras su ruptura bajo perfil en 2021.

CAMILA HOMS Y LA VERSIÓN DE ROMANCE ENTRE RODRIGO DE PAUL Y LA CHINA SUÁREZ

Notero: -¿Te ofrecieron hacer televisión? ¿Actuación? ¿Canto?

Camila: -Televisión, puede ser... Canto no.

Notero: -Viste que la China cantó en su momento y ahora saca su disco en junio…

Camila Homs: -Ay, no estaba al tanto, la verdad.

Notero: -También se dijo que anduvo por ahí, por España.

Camila: -No lo sé, no me corresponde hablar de eso.

Notero: -Habían dicho que cambiaste un pasaje a España porque él había tenido un encuentro con ella, cuando la China viajó a los premios (Platino).

Camila: -No estuve al tanto. Sí se cambió un pasaje por una cuestión personal mía. De eso no voy a decir nada. Yo digo la verdad y nada más.

RODRIGO DE PAUL SALIÓ AL CRUCE DE LA VERSIÓN DE AFFAIRE CON LA CHINA SUAREZ

Mariana Gallego, abogada de Rodrigo de Paul, aseguró en LAM que los rumores amorosos que vincularon al futbolista, actual novio de Tini Stoessel, con la China Suárez son falsos.

"No la conoce", afirmó la letrada, transmitiendo en TV un breve diálogo que tuvo con De Paul sobre el tema.

