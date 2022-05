Murió Belito, el abuelo de 87 años que tenía un millón de seguidores en TikTok

Murió Belito. A los 87 años, se apagó la vida de Rafael García, el abuelo que alcanzó su popularidad gracias a las redes sociales. Había sido internado a principios de mayo por varios problemas de salud que arrastraba hace tiempo.

"Se fue muy pero muy feliz", escribió su nieta a través de la cuenta de Twitter en la que acumulaba más de 220.000 seguidores.

Belito, como lo conocían todos en las redes sociales, no imaginaba que un simple video iba a llevarlo a la popularidad. "No sé si es un sueño o estoy borracho, ja. No puedo creer nada. Hay gente que no conozco que pasa y me saluda... No caigo", se sinceró en una charla íntima con Clarín hace unos meses.

El 10 de mayo, Lucía había realizado una publicación en la cuenta de Twitter de su abuelo para contar que estaba internado por una complicación cardíaca.

Su nieta Lucía fue quien lo hizo muy popular en los primeros videos que se difundieron. En uno de ellos, grabó a su abuelo pidiendo una pizza napolitana grande “con mucho ajo”. “Me empezaron a grabar a modo de broma, porque a mi nieta le encanta la pizza napolitana con mucho ajo, pero quería que yo la pida. Mientras, me hacía caras para que me ría y me grababa. Así empezó todo”, dijo Belito por aquel entonces a un medio porteño.

El video más popular de todos fue “Sesión de pelu semanal”, en el que Belito aseguró que estaba idéntico a Leonardo Di Caprio. Dicha publicación fue una de las más exitosas que hizo, al superar los 21 millones de visualizaciones y 4 millones de “me gusta”.

*Con información de Clarín y Cadena 3