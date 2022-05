Colón y Regatas siguen invictos

Colón y Regatas ganaron y se mantienen invictos en la Copa Palacio, torneo de básquetbol de primera división en la capital correntina, al cumplirse la octava jornada.

El conjunto Violeta tuvo que esforzarse para superar al juvenil plantel de San Martín 77 a 66. En tanto el Fantasma se apovechó el diezmado Sportivo y lo superó por un holgado 109 a 41. Los conducidos por Diego Chenecelli no sintieron las ausencias de Tobías Franchela y Juan Scacchi para ganar con comodidad frente a Sportivo que sufrió la baja de 7 jugadores por gripe.

Juventus A superó a Malvinas 1.536 Viviendas por 81 a 70 y sigue en la tercera ubicación, mientras que en la lucha por la cuarta, Pingüinos superó a Córdoba 60 a 51. Además, El Tala venció a Juventus B 87 a 58, Don Bosso sumó su segundo triunfo al superar a Hércules A 59 a 55 y Hércules B le ganó a Alvear 70 a 67.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón y Regatas 16 puntos, Juventus A 15, Pingüinos 14, El Tala 13, Córdoba, Hércules A, San Martín y Hércules B 12, 1.536 Viviendas y Don Bosco 10, Alveear y Sportivo 9 y Juventus B 8.

La próxima fecha, novena, contempla estos encuentros: El Tala vs. San Martín, Sportivo vs. Juventus B, 1.536 Viviendas vs. Regatas, Don Bosco vs. Juventus A, Hércules B vs. Hércules A, Córdoba vs. Alvear y Colón vs. Pingüinos.