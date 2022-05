La Delio Valdez hizo emocionar y bailar a Corrientes con su cumbia

Bruno Ariel Gimenez

El correntino y la correntina son felices, alegres, joviales. Así lo demostraron el viernes por la noche cuando se presentó en Corrientes la orquesta de cumbia argentina La Delio Valdez, y lo disfrutó de principio a fin. El público la pasó tan fenomenal que el frío no se hizo sentir y bailó al ritmo de la agrupación (por primera vez visitó Corrientes), a lo largo de poco más de dos horas de show.

La intro acompañada por “Cianeguera”, incluida en su trabajo “Calentando la máquina”, dejó en claro que se iba a bailar toda la noche.

“Vamos a bailar porque la cumbia emociona. Vamos a bailar, Corrientes”, alentaba desde los timbales Pedro Gabriel Rodríguez, a cargo también de la voz de la agrupación.

Siguió “La cancioncita”, otra cumbia con matices andinos, propio del paisaje que intenta describir en cada una de sus producciones la agrupación que lleva trece años de formación en el campo de la autogestión y el cooperativismo. “Una cancioncita más / no me vas a decir que no / una cancionista más / no te voy a decir que no”. Si bien habían transcurrido muy pocos minutos del inicio del concierto, la velada ya estaba caliente.

Después hizo su ingreso Ivon Guzmán para cantar “El niño”, incluido en el penúltimo trabajo de estudio de la banda “Sonido subtropical” (2018). “Llora sin saber el niño / Llora sin saber que canta / Llora cantando las penas / Que trae consigo en su alma”, interpreta Guzmán dejando asentado el compromiso social que tiene La Delio Valdez en su mensaje.

Luego sonaron “De un tiempo” y “Uco de noche” con la voz al frente del violero Manuel Cibrian, autor de varias de las canciones de la banda.

La orquesta está compuesta por músicos y músicas de una buena calidad. Así lo demostró, por ejemplo, Ximena Gallina, a cargo de una excelente solo en los bongós, con unas manos realmente muy calientes.

Flores

Luego, vestido con un impecable ambo blanco y repartiendo flores al público, ingresó Black Rodríguez Méndez, quien se hizo cargo de “Cumbia sobre el mar”, un clásico del cancionero tropical interpretado por Los Palmeras. Luego se vinieron “La ingeniosa” y “Danza negra”.

Ya al frente de la agrupación en el escenario, dejando de lado por un momento los timbales, se hizo cargo del show Pedro Gabriel Rodríguez para presentar dos temas del último trabajo de la orquesta: “Hasta el último round” y “Pedazo de papel”. Este último, en alguna de sus estrofas, dice: “Buscando las notas de esa melodía / De ese breve instante en el que me asomé / Desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo / En algún cuaderno donde te guardé”. Esta letra perteneces a Pablo Broide, a cargo del saxo tenor en la agrupación.

Ya promediando la velada bailable en el predio del exhipódromo de Corrientes, la orquesta le hizo un importante espacio a la Cofradía de San Baltasar. Sus integrantes, algunos con tambores y otros con la imagen del rey negro, hicieron la introducción de la “Cumbia del río”. Se trata de una pieza compuesta por Broide en la que describe: “Mbyá Guaraní / Palabra, poder, poesía, tu Mbora’i / Hace al mundo canción / Charanda del empedrado al santo cambá / Vela roja y bailar / Noches tibias del Taragüí”. En esta pieza, Black Rodríguez vistió un lujoso traje de carnaval donado por la comparsa Sapucay.

La noche decididamente estaba hecha. Sin embargo, como era la primera vez que la orquesta visitó Corrientes, ejecutó más canciones. Así pasó el ya clásico de La Delio, “Lamento náufrago”, a cargo de la bella voz de Guzmán, y “Borracho y amanecido”.

Pablo Broide, ahora tomando el mando de la orquesta, agradeció la presencia del público y dejó muy en claro que la banda estaba muy feliz por su presentación y contó sobre el proyecto de autogestión y cooperativismo de la agrupación tropical.

Finalmente llegó el cierre del espectáculo donde, todos la pasaron realmente muy bien.