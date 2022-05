Primer acercamiento con Urtubey en un escenario de sorpresa

En medio de la interna del Frente de Todos, el Partido Justicialista oficialista realizó este sábado un cónclave en la provincia de Mendoza que contó con la llamativa presencia del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien se encuentra enfrentado al kirchnerismo, pero en los últimos días inició un acercamiento a través del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El acercamiento de Urtubey a la coalición gobernante se comenzó a gestar mediante el vínculo que entabló con el funcionario nacional y dirigente de La Cámpora, quien es un hombre que responde directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A pesar de que la participación del salteño la actividad deja abierta la puerta para su posible incorporación al peronismo oficialista, el dirigente fue tajante a la hora de opinar sobre el funcionamiento de la coalición gobernante: “El Frente de Todos es la expresión de un fracaso, así como lo fue Juntos por el Cambio. Me parece que ambos no tienen mucho para ofrecer de nuevo a la Argentina”.

“Se requiere de una construcción colectiva, donde la gran mayoría nos tenemos que tratar de poner de acuerdo. Si es a través de una construcción electoral común, buenísimo. Si no lo es, no importa. Me preocupa mucho más la construcción de esos acuerdos”, completó.

(JML)