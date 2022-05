Bullrich dijo que Cristina le hace un “cascoteo medido” a Alberto

La disputa entre el PRO y el Frente de Todos parece no tener fin. Hace años que se vienen tirando palito tras palito, y culpando unos a los otros de los problemas económicos y sociales que hay en la Argentina. En este contexo, la titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra los líderes del Frente de Todos y se refirió al “cascoteo medido” por parte de Cristina Kirchner hacia Alberto Fernández.

“Es cascoteo medido, es un cascoteo que (Cristina) le hace para tratar de tomar distancia y que la gente que la siga diga: ‘Cristina es otra cosa, distinta a Alberto’. Para no pegarse a sus fracasos, a su inflación, a sus problemas económicos. No creo que lo esté cascoteando para voltearlo, lo está cascoteando para que la gente mire cómo le tira piedritas, para separarse y mostrar que ella es una cosa distinta”, declaró la ex ministra de Seguridad en una entrevista radial.

Además, la titular del PRO, se refirió a los efectos económicos: “Es como para tomar distancia y tratar de guardar algún capital político. Es un juego muy perverso el que están haciendo, porque en el medio todos los meses nos ligamos un 6% de inflación producto de este juego”.

Y luego, agregó: “El dólar esta planchado, las condiciones internas están como para que la Argentina exporte más, el precio de los commodities está alto. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? La conclusión es que el riesgo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández es muy alto”.

Aunque evitó mencionar un “gobierno de coalición”, Bullrich aseguró que todo esto que esta pasando es una gestión de un solo partido: el peronismo. “Esto es todo peronismo, no hay nadie que no provenga de esas filas. Lo que hay es un momento de crisis muy fuerte de la condición de ser peronista. Está en crisis un modelo de poder, no una coalición”, sostuvo.

“La unidad en Juntos por el Cambio no está en discusión. Se está marchando hacia una construcción de un punto muy importante que es cómo se construye su plan de Gobierno, algo que la vez pasada no habíamos hecho. De alguna manera, la vez anterior el plan de Gobierno había sido una responsabilidad más del PRO, hay que recordar que la coalición se hizo muy sobre la hora. El Gobierno fue más un gobierno de un partido con el apoyo de los demás que un Gobierno de coalición. Este próximo gobierno tiene que ser de coalición”, afirmó la presidenta del PRO.

En tanto, la dirigente celebró el último encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio del último viernes y optó por quitarle importancia a la ausencia del ex presidente Mauricio Macri en esa cita.“A Mauricio lo veo bien, trabajando, activo, enganchado en buscar un nuevo Juntos por el Cambio para esta etapa que viene. Los partidos aprenden de sus momentos, sus errores, sus gobiernos y vuelven a trabajar para intentar ser gobierno en base a un aprendizaje profundo y las cosas que no se hicieron bien. Lo del viernes tampoco me parece que se pueda interpretar que como no fue a una reunión, hay algo por detrás. No le pregunté ni me pareció un dato para preguntarle”, reflexionó.

En relación al crecimiento de Javier Milei -a quién buscó sumar sin éxito a la coalición opositora- y a la amenaza que puede representar en torno a la competencia por un mismo electorado, señaló:

“Es un problema de sentido común. Milei está haciendo su partido, nosotros somos la coalición Juntos por el Cambio. No hay nada que explicar respecto a que hay dos caminos que se abrieron.

El nuestro hace más tiempo que el de Milei. No creo que corresponda que nosotros cerremos o abramos puertas a un partido que no ha pedido el ingreso a Juntos por el Cambio, es una discusión sobre algo que no existe”.

