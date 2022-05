Después de un incendio, una cooperativa renace pero sus ventas bajaron un 70%

Tras el incendio que destruyó el galpón de acopio y reciclaje de residuos (plásticos, papeles y cartones) de una cooperativa, indicaron que la venta disminuyó entre un 60 y 70% debido a la pérdida de la maquinaria que poseían.

En la catástrofe se perdieron tres prensas hidráulicas, dos huinchas, dos balanzas electrónicas, básculas de pie, una zorra hidráulica, un elevador y máquinas carpinteras. Estas últimas se estaban preparando para hacer un proyecto de madera plástica con la materia prima que se utiliza una sola vez, pero todo se perdió.

“Cuando sucedió el incendio teníamos dos equipos, cada uno equivalía a 30 o 32 toneladas de material, cargamos uno y teníamos material para el lunes siguiente pero no pudimos entregarlo. Sabemos que el incendio fue intencional y quedó como si fuese un accidente”, indicó Mechi Romero, presidenta de la cooperativa Fortaleza.

“Ahora es como volver a empezar de cero, se hacen bolsones a mano. Tenemos experiencia porque mucho tiempo trabajamos así, y eso influyó en la calidad y cantidad del material que disponemos en fábrica. Nuestros compradores sabían que tenían un material óptimo con un 100 por ciento de confiabilidad en que era material seco y limpio”, indicó a El Litoral.

Aseguró que se mandaban equipos de entre 25.000 y 30.000 kilos dependiendo del material y ahora no pueden llegar a esa cantidad debido a lo perdido.

“Tratamos de seguir teniendo la excelencia en la calidad, pero la cantidad no es la misma. Por ahí nos mandan camiones para llevar 10.000 kilos de cartón y no podemos llegar a la cantidad, sabiendo que antes entregábamos 30.000 kilos”, indicó Romero.

Algo parecido sucedió con los recolectores que trabajaban con la cooperativa como asociados; después del incendio dejaron de juntar o llevan lo juntado hacia otro lugar debido a la pérdida adquisitiva de la asociación.

“Siempre nuestros trabajos con los recolectores era recibir su material, pesarlo, acondicionarlo, mandarlo y todas las semanas tenían el producido. Para nosotros fue un volver a empezar, pero seguimos”, comentó la presidenta de Fortaleza.

“La ayuda y el apoyo en esta situación la recibimos de empresas con las que trabajamos. Antes teníamos la posibilidad de cubrir gastos de combustibles para poder retirar hoy algo de materia prima, pero se nos rompió la camioneta y no tenemos para retirar y cómo eso es donado no tiene costos, esto es mínimo si comparamos el volumen que manejamos por la cantidad de recolectores asociados que teníamos, ahora no podemos darle la cobertura que nos piden”, continuó. Por otro lado, indicó que la Municipalidad ayuda con el envío de los reciclajes que se consiguen en los puntos verdes y son llevadas tres veces por semana y ahora se suma la recolección diferenciada.

Asimismo, pidió que si la población está interesada en ayudar, puede acercarse hasta la calle Berazategui al 3500, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14.

Incendio

El incendio que sufrió la cooperativa sucedió a finales de enero y mantuvo en vilo al barrio lindero a la terminal de ómnibus de la capital correntina.

Intervinieron autoridades policiales y una dotación de bomberos, que pasadas las 16 de ese día no reportaron heridos, pero sí trascendieron los daños materiales de importancia estructural para la cooperativa que tiene más de 20 años de existencia y cuenta con una dotación de 60 socios que se desempeñan en el lugar.

(GGC)