El camionero apuñalado contó detalles del violento asalto en Monte Caseros

El camionero apuñalado en un violento asalto en el acceso a la localidad de Monte Caseros se recupera favorablemente de las lesiones sufridas.

Desde el Hospital de Curuzú Cuatiá, donde permanece internado, Ariel Solomi (oriundo de San José) contó en detalles al medio Alem News todo lo sucedido en las primeras horas del sábado, cuando delincuentes ingresaron a su camión y le propinaron puñaladas al momento de pedirle el dinero.

“Yo venía en dirección a Posadas y me agarró sueño. Entonces le digo a mi compañero que viaja conmigo: “voy a parar unos diez, quince minutos acá así llegamos a la estación de Cuatro Bocas”.

“No sé si habré estado quince, veinte minutos, media hora, parado ahí y me abren la puerta -porque no cierra la puerta del lado mío-. Miro al delincuente y me dice: “dale, dale, dame la plata, la billetera, el celular, y empezó a apuñalarme las piernas, entonces mi compañero se asusta y abre la puerta para bajarse y sube el otro, por el otro lado y el intenta bajar y sale corriendo por la ruta, haciéndole seña a los camiones, y yo le alcanzo a dar una patada al que me estaba apuñalando y me largo para abajo y también corro para atrás del camión, y ellos persiguiéndome, después volvieron para atrás, siguieron en la cabina, después volvieron a correrme para el lado que yo estaba”.

“Yo estaba sangrando mucho y ahí logré parar un camión y cuando el camión para ellos se van, cortan camino por el monte. No sé de dónde salieron porque no había auto, no había moto, no había nada ahí. Ellos venían del monte, yo estaba en la entrada a Monte Caseros, te juro que no sabía ni dónde estaba cuando me abrieron la puerta, ahora estoy internado acá con varias puñaladas en las piernas, pero estoy fuera de peligro”, sostuvo Ariel, víctima de un violento asalto.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se produjo el sábado, alrededor de las 5. mientras Ariel descansaba en la llamada Tres Bocas del acceso a Monte Caseros, fue abordado por dos delincuentes armados que lo apuñalaron y le robaron todo el dinero de la recaudación.

El herido, en tanto, fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Dr. Irastorza de Curuzú Cuatiá para ser atendido por los puntazos que presentaba en sus piernas, y que dejaron grandes manchas rojas en la cabina del Scania en el que se encontraban. Se trata de un camión de la empresa El Turco 2, con asiento en Curuzú Cuatiá, dedicado al transporte de productos alimenticios.

(NG)