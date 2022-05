Mocoretá: piden justicia por el caso Amarilla a 50 días de la denuncia por mala praxis

A 50 días de la denuncia por un supuesto caso de mala praxis en Mocoretá, la familia pide justicia. Hasta el momento no llamaron a declarar a los denunciados a pesar de los intentos de avance de la causa del Gobierno de la Provincia. La víctima continúa con secuelas y espera resultados médicos.

Se trata de la joven de 25 años que inició acciones legales por supuesta mala praxis contra médicos del hospital que habrían impedido el nacimiento correcto de su beba Kiara. Por el caso, el Gobierno de Corrientes realizó un sumario a los profesionales implicados y el gobernador Valdés se comprometió con la familia. “Nos dijo (Valdés) que los médicos que no quieren trabajar que se vayan porque ellos les pagan los sueldos para que cumplan con sus tareas”, contó Marta Amarilla, mamá de Perla, en aquel momento.

“No hay avances ni novedades. Hasta el momento no citaron a declarar a los denunciados”, contó Marta a El Litoral. “Nosotros fuímos a la fiscalía y, primero, el fiscal me dijo que ya citaron a los denunciados. Después me dijo que en realidad no lo hicieron”, contó.

En ese contexto, señaló que para el 7 de mayo tenían que estar los resultados de la placenta de la bebé. “Pero al judicializarse depende de la Justicia y nos dijeron que todavía no están”.

Sobre la salud de Perla indicó que está mejor. “Pero le quedó una secuela y tuvimos que hacer una tomografía y en 10 días estarán los resultados. El dolor de cabeza no para con ninguna pastilla y es consecuencia de todo lo que sufrimos”, sostuvo.

Amarilla destacó que analizan hacer una movilización dentro de los próximos días frente a la fiscalía. “El gobernador se comprometió con nosotros y no se comunicó nadie con nosotros. Nos da a pensar que es todo mentira lo que nos dijeron”, cerró la mujer.

La coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju) acompaña a la familia en este proceso. “Decimos que la Justicia debe actuar con la debida diligencia por casos como estos que no solo implican violencias contra mujeres, sino que hay una profunda responsabilidad del mismo Estado en los hechos”, sostuvieron en un comunicado emitido ayer.

(BDC)