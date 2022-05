A Cáceres se le abrió el arco, pero no alcanzó para ganar

Nueve fechas tuvo que esperar Julio Cáceres para que se le abra el arco jugando para Boca Unidos en el presente Torneo Federal A 2022. El equipo correntino ganaba y gustaba, hizo tres goles, sin embargo se quedó con las ganas de sumar de a tres puntos al empatar como local, el domingo, 3 a 3 frente a Central Norte de Salta.

“Me hubiese gustado que la fiesta sea completa, pero no se pudo y hay que pensar ya en lo que viene. Para un delantero, cuando no viene haciendo goles es complicado, pero siempre trabajé, le metí ganas, ahora se me abrió el arco y gracias a Dios pude festejar”, declaró Cáceres a la salida de vestuarios.

El delantero cordobés convirtió luego de una buena maniobra colectiva. López jugó para Gabi Morales, que alargó para Maidana, quien habilitó a Cáceres, que con el arco de frente sacó un remate que se desvió en Rodríguez y descolocó a Hass.

Además de Cáceres, el equipo aurirrojo llegó al gol a través de un penal marcado por Gabriel Morales y un cabezazo de Carlos Salom, que estampó lo que sería la igualdad definitiva, al inicio del segundo tiempo.

“Marcamos los tres que jugamos arriba, eso es importante también para el equipo y la confianza de cada uno. Lo que sí es que hay que seguir trabajando y corrigiendo errores, porque nos hicieron tres goles, que es algo que no tiene que pasar de nuevo”, reflexionó el futbolista.

Boca Unidos no pudo conservar una ventaja de dos goles. Además, cometió distracciones que pagó yendo a buscar tres veces la pelota adentro de su arco, y luego tuvo que ir por el empate.

“Estábamos 2-0, pero el penal de ellos fue seguido al segundo gol nuestro y se pusieron ahí nomás. Ellos juegan bien, por algo llegaron segundos en el campeonato, pero nos vamos tranquilos porque el equipo mostró otras cosas, jugamos muy bien el primer tiempo, le generamos muchas situaciones a un equipo al que no le hacían goles y nosotros le hicimos tres, así que hay que seguir así y corregir errores”, analizó Cáceres.

El delantero, que el domingo a la mañana le tocó “fajarse” con Federico Rodríguez, contó que en el entretiempo, “cuando estuvimos en los vestuarios, nos dijimos que era un partido para ganar, empatamos rápido y después no quiso entrar”.

El partido frente al Cuervo marcó el debut como técnico del equipo correntino de Rolando Carlen. “Nos pidió que seamos un equipo intenso, como lo fuimos en el primer tiempo, y que tratemos de aprovechar la cancha grande que tenemos. Sabemos que los noventa minutos no vamos a poder sostener el ritmo, pero hay que estar preparados”, indicó.

Cáceres recordó que “veníamos de dos victorias (consecutivas) que ayudaron mucho para la confianza. Frente a Central Norte hicimos un buen partido con un técnico que asumió en la semana, y ya pudimos mostrar algo de lo que quiere, pero como todo proceso hay que esperar y trabajar”.

El delantero cordobés mantiene una cordial relación con el verdugo de Boca Unidos del domingo, a quien conoce cuando ambos formaban parte del plantel de Chaco For Ever. Antes del partido se sacaron una foto y después del encuentro intercambiaron camisetas.

“Sabíamos que (Diego) Magno es un jugador muy peligroso, que si se lo deja solo te marca goles como lo hizo hoy. Habrá que tener más cuidado en ese sentido”, señaló Julio.

Finalmente, Cáceres consideró que el domingo “salió un lindo partido, más que nada para la gente que vino a ver fútbol y que supongo que se fue, dentro de todo, satisfecha”.

(RP)