“Mi destitución es un mensaje”

Cecilia Goyeneche, la fiscal de Entre Ríos que fue desplazada por un jury, sostuvo ayer que su destitución “es un mensaje para que no se avance en las investigaciones por corrupción”.

La ahora exfuncionaria judicial dijo que no se arrepiente de nada, descartó iniciar una carrera política y sostuvo que está “enfocada en esta pelea por mi restitución en el cargo”.

“La Asociación Argentina de Fiscales me acompañó con todas las presentaciones realizadas en el caso”, dijo y aseguró que “cualquiera que vea este caso se dará cuenta de que está orientado a interferir en el accionar de la justicia, que es es una revancha por una actuación ante casos de corrupción. El mensaje es que no vuelva a pasar, que no se avance en las investigaciones. Esta sentencia funciona como el mecanismo de las amenazas: nos dicen a los fiscales que incorporemos este mal futuro en la toma de decisiones cuando tenemos en nuestras manos una causa de corrupción”, manifestó en entrevista con Clarín.

