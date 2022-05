Interna sin fin

Contrafáctica, mezquina, inútil. De ese modo se puede resumir la interna del Gobierno, que comenzó en las últimas horas, a transitar un camino, según dicen, menos pedregoso que hace algunas semanas pero que pone de nuevo en el centro de la escena a un Presidente que parece aislado.

Ya no resulta trascendente si gana o pierde en los comicios de 2023 el Frente de Todos, si el candidato o candidata tiene el apellido Fernández, o si alguna línea del poder se queda con una mayor tajada de la torta y lleva sus ideas a una acción en concreto.

No. Para nada es importante hoy si el oficialismo zanja sus diferencias para garantizar continuidad institucional en el periodo 2023-2027.

Es urgente que este Gobierno se ponga de acuerdo para que no se estrelle el país en los mil pedazos que llevarán impregnados las etiquetas de la inflación, la pobreza, la crisis de las jubilaciones, el desmanejo y el desvío permanente a cuestiones que no son de importancia en la coyuntura.

La Argentina está en riesgo con semejante nivel de puja interna.

En la Casa Rosada sube la presión interna para que el Presidente convoque a una mesa de diálogo con Cristina Kirchner y haga cambios en la gestión económica.

Se lo pidieron la vicepresidenta, Sergio Massa, gobernadores, gran parte del gabinete, la CGT e intendentes.

“Si el resto convoca y no convocas vos, debilitamos al Presidente”, le dijo Wado de Pedro a Alberto Fernández. La conversación ocurrió hace 40 días. El Presidente no le dijo que no al ministro del Interior, pero tampoco avanzó.

“Es urgente. Hoy es todo un desastre”, resumió un integrante del gabinete nacional. El problema de fondo no es político, según advirtieron fuentes oficiales, sino de gestión. Ya no hay un pedido para que cambie el gabinete, ni siquiera al equipo económico. El kirchnerismo le plantea tres puntos de diferencia al Presidente, todos sobre el abordaje estratégico para resolverlas: recuperación del poder adquisitivo, la lucha contra la inflación y la administración del comercio internacional. En buen romance, bolsillo, precios y dólares.

En las distintas terminales de poder del Frente de Todos hablan de casi unanimidad. Una especie de operativo clamor para empujar al Presidente. “Hay un nivel de consenso de que hay que armar una mesa. No me imagino que siga así, nos vamos a terminar juntando. La estructura del peronismo dice que esto no da para más”, explicó un funcionario con llegada a todos los sectores.

El malestar con el Presidente se extiende a sus dos principales asesores, Santiago Cafiero —algunos con malicia comparan su influencia sobre Fernández con la que tenía Marcos Peña con Mauricio Macri— y Martín Guzmán. “Hay una gestión de la economía que no se hace”, analizó un funcionario que responde a la expresidenta. Esa falta de gestión, según la mirada de aquellos que piden por una mesa de coordinación, llevará al Frente de Todos hacia una derrota electoral en 2023.

en 2020 durante el momento más duro de la cuarentena, Cristina Kirchner le anticipó al Presidente que la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), así como lo dispuso el entonces jefe de Gabinete, por Cafiero, iba a generar “una inflación bárbara”. Como en ese entonces, Cafiero volvió a ser el blanco preferido de las críticas.

Antes, por el “nivel de desconocimiento de las herramientas del Estado”, pero ahora lo acusan de “aislar” a Fernández. Cerca de Cafiero se sorprendieron con la acusación. “Siempre fue el más dialoguista y el que empujaba todas las mesas”, sostuvieron desde su entorno.

Otro de los problemas que quiere poner sobre la hipotética mesa de conducción el kirchnerismo son los planes sociales. La hoja de ruta, según describieron, hoy apunta a sostener el crecimiento con planes sociales y salarios bajos. Se trata de una fibra sensible ya que es un tema que afecta directamente a los movimientos sociales.

Mientras, se define la mesa y la bronca de los argentinos.