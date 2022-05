Las demandas ciudadanas

Por Alberto Dalla Vía*

Publicado en Clarín

Mientras la política se cierra cada vez más en sí misma, la ciudadanía asiste al letargo de una cuadratura del círculo que no encuentra los canales de expresión adecuados. Salimos de la pandemia y estamos otra vez en medio de un debate recurrente.

Mientras muchos —la mayoría en las entrañas del poder— bregaron por más Estado, la oprobiosa realidad demanda más Sociedad, más apertura y más iniciativa para romper el círculo vicioso de la pobreza que aumenta y la decadencia que nos persigue desde hace varios años.

Como en el resto del mundo, la democracia está amenazada por populistas de izquierda y de derecha, así como por los cultores de una pretendida democracia “radical” que, reclamando más “demos”, llevan las cosas al límite de la anarquía, como se comprueba con solo recorrer las calles y los espacios públicos.

Ni qué decir de quienes se autoproclaman como el verdadero “pueblo”, cuando nuestra Constitución, representativa, republicana y federal declara que a nuestros representantes los elegimos libremente en comicios altamente participativos porque subsisten el entusiasmo y el civismo en los ciudadanos de esta tierra.

Un politólogo italiano que también escribía en los diarios de su país, Giovanni Sartori, protestaba y criticaba airadamente a quienes denostaban a la democracia representativa. Se trata, en definitiva y al fin y al cabo, de una forma de gobierno —seguramente la menos mala conocida hasta la actualidad—. Por esa razón exhortaba a poner más empeño en mejorarla en lugar de obstaculizarla permanentemente poniendo palos en la rueda de su compleja maquinaria.

Sin entrar en los debates teóricos que encantan a los eruditos sobre democracia participativa, e-democracy, democracia deliberativa y democracia inclusiva, entre otras variables, hubiera sido una buena señal una vez que —milagrosamente— entre nosotros, se discute la modificación del sistema de votación en un año no electoral, el debate no se vea signado por la grieta, o por la dicotomía entre gobierno y oposición, como ocurre con boleta única de votación, que en realidad debería concentrarse en las ventajas que tiene para los ciudadanos a la hora de elegir.

La Cámara Nacional Electoral ha reiterado en distintas Sentencias y Acordadas desde 2007, la necesidad de que los poderes políticos analicen la conveniencia de su implementación.

Para ponerlo en términos aristotélicos, se trata de la política “arquitectónica”, que requiere de amplios consensos para cambiar las reglas de juego y no debe confundirse con la política “agonal”, propia de la lucha por el poder. En el mismo terreno se ubica el proyecto denominado de “ficha limpia”, ya aprobado por varias provincias y que exige no tener una condena de segunda instancia para aspirar a un cargo electivo. El requisito constitucional de la “idoneidad” (art. 16 CN) no debería confundirse con el principio de inocencia en materia penal (art. 18 CN)”.

Desde la Reforma de 1994, la jurisprudencia electoral ha abierto distintos cauces en materia de participación política de grupos vulnerables, anteriormente postergados; particularmente se destaca el notorio avance en materia de participación política de las mujeres, que se refleja en numerosos fallos con sentido progresivo, alcanzando la paridad de género en las listas de candidatos a cargos públicos electivos como también la vida interna partidaria. En el debate actual se incluyen también los casos de violencia política que se suman a la lista de faltas y delitos electorales.Ya desde el año 2002, con la sentencia de la Cámara Nacional Electoral en el caso del “Partido Nacionalista Constitucional” se ha logrado un significativo avance en favor de la transparencia de las cuentas partidarias con el control del financiamiento público y privado de partidos y de campañas en protección del voto informado del elector, ampliándose la legitimación activa en favor de todos los ciudadanos y llevándose adelante una política de transparencia en el acceso a la información.

Pero el avance en materia de participación política no debe descuidar la base original de la representación que surge del artículo 1º de la Constitución. La oportunidad de un nuevo censo nacional lleva a la necesidad de que se cumpla con el artículo 45 en cuanto a actualizar la base de la representación, materia incumplida desde 1980 y recordada por otra sentencia de la Justicia Electoral en 2018. Si la participación política es un “techo” a alcanzar la “representación” es el piso mínimo exigible.

La sociedad demanda menos pobreza, mejor educación y mejor calidad de vida. Los problemas de la democracia no se curarán con populismo ni con autoritarismo sino con más y mejor democracia, preservando —y no rechazando— los valores republicanos que supimos conseguir.

* Profesor en la UBA