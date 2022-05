El Partido Autonomista concluyó su proceso interno y avanza en toda la provincia

El Partido Autonomista concluyó ayer su proceso de elecciones internas con una gran reunión partidaria en Ituzaingó, donde se conformó la mesa directiva. El diputado provincial José Romero Brisco asumió su segundo mandato como presidente de la histórica fuerza que demostró su vigencia y anunció que implementará encuentros federales en distintos puntos de la provincia. El titular del Partido Autonomista Nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris acompañó y participó del acto.

“El autonomismo está en pleno ascenso. Tenemos el acompañamiento de la gente y todos los dirigentes están unidos y entusiasmados. En cada familia correntina siempre hay un autonomista, es la base de todo. Buscamos revivir esa efervescencia política que tuvo el partido y que con grandes dirigentes y gobernadores marcó el camino de desarrollo de Corrientes”, dijo Romero Brisco a El Litoral.

“¡Avanza el Partido Autonomista, avanza. Finalizamos el proceso de elecciones internas para conformar la mesa directiva, en una gran reunión. Este es otro paso más para seguir creciendo y consolidándonos como protagonistas en la vida institucional de nuestra provincia”, agregó

“Quiero felicitar a cada uno de los autonomistas y, como presidente reelecto, pedirles que sigamos en este camino, necesitamos la ayuda de todos, la experiencia de los grandes y el vigor de los jóvenes, para tapar las grietas y construir puentes que permitan nuestro desarrollo, en Corrientes y el país”, aseguró.

Pocho Romero Feris también bajó línea a los dirigentes. Insistió en la necesidad de juntarse, analizar, debatir y proponer soluciones para la provincia y el país. “Siempre me van a encontrar sirviendo a mi patria, a mi provincia y a mi país. Muchas de las cosas que hicimos no logran superarlas, no es que seamos eruditos, juntamos a los mejores sin tener en cuenta las banderas políticas y trabajamos duro para sacar la provincia adelante. Eso es lo que hay que hacer ahora aquí y en el país. Trabajar, estudiar y proponer lo mejor para la Nación”, dijo Pocho.

Mesa directiva

Presidente: José Romero Brisco

Vice: Cristina Figuerero

Vice primero: Guillermo Harvey

Vice segundo: Silvia Galarza

Secretario: Antonio Portel

Prosecretario: Raquel Gómez

Tesorero: Alejandro Cañete

Protesorero: Griselda Días Colodrero

Vocales: Domingo Ruiz Díaz; Marta Sila de Almeida; Pedro Depiaggio; Laura Romero