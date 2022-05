México descarta participar en el encuentro de la Celac paralelo a la Cumbre

Funcionarios de la Cancillería mexicana citados este sábado por la prensa de ese país descartaron que representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador vayan a participar de un encuentro de la Celac organizado en paralelo a la Cumbre de las Américas que convocó Estados Unidos en Los Ángeles.

“México no tiene considerado participar en ningún cónclave internacional de esta naturaleza en Los Ángeles, California, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, publicó el diario mexicano La Jornada, que suele mantener posiciones cercanas al gobierno de López Obrador. Según consigna la nota de La Jornada, "consultada por este diario, la Cancillería señaló hoy que no tiene conocimiento de tal reunión de la Celac ni de que México haya sido convocado a participar en ella". "El viernes, La Jornada también preguntó a la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard si México ha recibido alguna convocatoria para participar en un eventual cónclave impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. La respuesta fue que la SRE no tiene hasta el momento conocimiento de tal encuentro", dice la publicación.

Más aún, tras el enredo de versiones y contraversiones sobre el tipo de reunión a la que convocaba la Argentina, este sábado, en Buenos Aires, ya se hablaba de desactivar todo el plan en la Celac para hacerle un encuentro paralelo a Biden en su Cumbre de las Américas. Ahora se habla de que Fernández concentre el discurso de rechazo a las exclusiones cuando hable en Los Ángeles, si es que además, confirma su presencia. Esa misma idea fue confirmada por López Obrador en un contacto con la televisión de su país: el mexicano dijo que acordó con el argentino que él, en nombre de la Celac, se encargue de dejar claro el desagrado por la decisión de dejar fuera del encuentro a tres países.

El viernes, fuentes de la Cancillería confirmaron a Clarín que la Argentina planeaba organizar un encuentro de los países miembros de la Celac que acudan a la Cumbre de las Américas, para repetir un llamado a hacer encuentros continentales sin exclusiones.

