La guerra presenta una crisis alimentaria y genera una oportunidad para Argentina

La ex vicepresidenta de Costa Rica y nueva responsable de la ONU frente a la crisis global en alimentos, energía y finanzas, Rebeca Grynspan, advirtió que la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania no tiene precedentes y puede provocar un default masivo y severos problemas de abastecimiento.

Así lo expresó en un encuentro virtual organizado por la red de empresarios latinoamericanos Ennova-Lead, que dirige Fernando Fragueiro desde el IAE, que Grynspan compartió con Susana Malcorra, ex jefa de gabinete del Secretario General de la ONU y ex Canciller, ante decenas de empresarios argentinos y de la región. La Secretaria General de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo destacó que, como no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad la geopolítica es la que marca el rumbo de la actividad económica y social en el mundo. “Tenemos un mundo endeudado, exhausto por la pandemia, con menos capacidad fiscal en la mayoría de los países, un mundo que estaba preparado para la recuperación pero no para este nuevo shock global”, afirmó. “La producción de Rusia y de Ucrania representa más del 50% del aceite de girasol a nivel mundial, producen el 30% del trigo en el mundo, el 20% del comercio mundial de maíz, y más del 18% del comercio mundial de fertilizantes”, precisó.

“La crisis en Ucrania es una crisis global sin precedentes: hay que evitar que esos 107 países caigan en default, que no se dé un dominó en cesación de pagos de deuda, que no haya inestabilidad social, porque hay una correlación entre inestabilidad social y alza de precios de los alimentos. Hoy estamos en un récord en el precio de los alimentos según la FAO”, indicó.

Según la responsable de Naciones Unidas, este panorama ha generado un gran deterioro de la confianza a nivel global, va a llevar a los países a un repliegue y a una re-globalización con una reorganización más enfocada por regiones, y según los intereses en común de los países.

Sin embargo, para Grynspan, los altos precios de los alimentos en el mundo continuarán mientras dure el conflicto en Ucrania. “Este contexto internacional harán subir mucho el precio de los commodities, donde no se ve un techo claro, por el desequilibrio que supone que dos grandes productores de alimentos dejen de producir. Es el momento para países como Argentina y Brasil”, expresó.

Para América Latina, en este proceso de re-globalización, Grynspan afirmó que cada región debería generar una mayor interacción y flujo comercial con combinación de cadenas de suministro, para coordinar regionalmente el comercio y producción, e interactuar como región con EE.UU. y Europa. “Hasta ahora América Latina no ha demostrado esa capacidad de actuar como bloque regional, pero la oportunidad es ahora y los empresarios deben ser protagonistas de este cambio, indicó.

“Nos acercamos a un futuro de comercio más regional, cadenas de valor más cortas y más diversificadas”, afirmó la funcionaria de Naciones Unidas.

