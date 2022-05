El clásico fue para el Fantasma y Colón ganó sin inconvenientes

La quinta fecha de la Copa Palacio dejó como saldo las victorias de Regatas y Colón que les permite mantenerse al tope de las posiciones del certamen de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

La jornada se desarrolló el pasado viernes y en el clásico de la fecha, Regatas no tuvo problemas para llevarse el triunfo frente a San Martín 82 a 58, mientras que algo similar sucedió con Colón que le ganó por un amplio margen a Don Bosco 100 a 53.

También se dio la victoria de El Tala sobre Hércules Azul 79 a 65, la de Córdoba frente a Hércules Blanco 66 a 57 y de Juventus Grante contra Juventus Blanco 75 a 40.

Además, Pingüinos superó a Malvinas 1536 Viviendas 78 a 60 y Sportivo Corrientes hizo lo propio con Alvear 59 a 50.

Cumplidas cinco fechas, las posiciones son las siguientes: Colón y Regatas Corrientes 10 puntos, El Tala, Córdoba y Juventus Granate 9, Hércules Blanco y Pingüinos 8, Hercúles Azul y San Martín 7, Alvear, Malvinas 1536 Viviendas y Sportivo 6, y Don Bosco 5.

La sexta fecha contempla los siguientes encuentros: San Martín vs. Córdoba, Colón vs. Hércules “Blanco”, Pingüinos vs. Don Bosco, Alvear vs. Malvinas 1536 Viviendas, Hércules “Azul” vs. Sportivo, Juventus “Granate” vs. El Tala y Regatas vs. Juventus “Blanco”.