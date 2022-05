Actualizarán el padrón docente tras dos años y habrá protestas por la medida

El Ministerio de Educación, tras dos años, determinó la aplicación de un nuevo padrón docente que se pondrá en vigencia a partir del miércoles. Un grupo de docentes de primaria realizará una protesta hoy en contra de la medida. Desde la cartera indicaron que se debe efectuar una actualización cada año, pero en los últimos dos no se concretó por los contratiempos que generó la pandemia.

Cuando comenzó el coronavirus debido al cierre de algunos organismos públicos, en este caso de Educación, como sucedió con la Junta de Clasificación, hizo que se produzca una demora en la confección de los padrones (el listado de aspirantes a interinatos y suplencias). Esta situación llevó al ministerio a usar padrones de años anteriores para la designación docente en pandemia y lo denominaron de carácter precario hasta que se designara uno nuevo. Ahora se pondrá en vigencia un padrón actualizado desde el miércoles.

María Silvina Rollet, presidenta del Consejo General de Educación en comunicación con El Litoral, aseguró que el viernes se logró finalizar con los concursos y que ahora estará actualizando el padrón.

“Una vez que nos actualicemos, todos estos cargos debían entrar a una asamblea general y volver a elegirse con el padrón inscripción 2021 porque todos los aspirantes que se inscribieron el año pasado figuran ahora. Los docentes que quieren protestar sabían esta cuestión”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria resaltó que no entiende la preocupación porque si bien cesan, serán nuevamente elegidos de acuerdo con el padrón. “No se quedan sin trabajo. Si mantuvieron su lugar, serán elegidos en el orden en el que están. Además, los designados en concurso van a asumir el 1 de junio. Esto hace que las escuelas ya tengan sus docentes titulares”.

Rollet agregó que desconoce la cantidad de maestros que son ya que se realizó un comunicado para que reenviaran las solicitudes y pedidos de cobertura de cargos que podrán hacerlo hasta el miércoles. “Son cargos que van a entrar otra vez en la asamblea y que deben ser cubiertos por el padrón del año vigente”.

“Leí un flyer que decía ‘estamos cansados de la precariedad’, justamente es lo que estamos queriendo cambiar y lo estamos haciendo.

Durante estos dos años, hubo docentes recién recibidos que se inscribieron para figurar en el padrón, pero no pudieron elegir cargo por que los padrones no estaban actualizados. Las protestas que quieren hacer los docentes son para la conveniencia de cada uno, no en favor de los que se inscribieron en tiempo y forma, y no pudieron estar”, resaltó.

Además, señaló que los cargos precarios deben tener su fin y debe haber un orden. “El Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder actualizar”, concluyó.

Algunos docentes, no conformes con el cambio, realizarán una protesta hoy a partir de las 18 en plaza Cabral para plantear su disconformidad con la medida.

“Nosotros los docentes que somos suplentes e interinos tomamos cargo en 2020-2021 con un padrón precario. Se lo llama así porque en la pandemia no tuvieron tiempo de realizar un padrón definitivo para que podamos tomar un cargo para cubrir una suplencia o un interinato. Ahora con el cambio, nos quieren hacer cesar a más de 400 docentes en Capital y hay más en toda la provincia”, indicó Paola Fernández, una docente interina de una escuela del barrio Patono.

“Ahora se quieren manejar con el padrón nuevo y nos dejan cesantes el martes y volveríamos a la asamblea general, donde se eligen todos los cargos de vuelta, el sábado. A nosotros nos mandan por nota a los directivos de nuestras escuelas que íbamos a quedar cesantes”, explicó la docente El Litoral.

En ese sentido, Fernandez explicó que “hay colegas que tienen bajo puntaje y que trabajan actualmente, pero el sábado van a volver los que tienen puntaje más alto y no tendrán trabajo”.

La movilización será hoy a partir de las 18 en la plaza Cabral y marcharán junto con familiares, tutores y docentes.