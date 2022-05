El Presidente llegó a Paraguay, donde recorrerá las obras de ampliación de Yacyretá

El presidente Alberto Fernández arribó a la ciudad paraguaya de Ayolas, donde recorrerá, junto a su par Mario Abdo Benítez, las obras de maquinización del brazo Aña Cuá, que permitirán ampliar la capacidad de producción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, y entregará viviendas a pobladores locales.

El mandatario, que viajó acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, el canciller Santiago Cafiero, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Juan de Ayolas por Abdo Benítez y la primera dama de ese país, Silvana Abdo; el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Julio César Arriola; el embajador argentino en ese país, Domingo Peppo; y los directores de la Entidad Binacional Yacyretá Nicanor Duarte, por Paraguay; y Fernando De Vido, por la Argentina.

Luego de supervisar el avance del proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá, que posibilitará ampliar la capacidad de generación de energía de la central entre un 9% y un 20%, Fernández y Abdo Benítez encabezarán en el Centro Cultural "Mil Viviendas" de Ayolas el acto de entrega del título de propiedad de 1.134 casas a pobladores locales.

Al término de esta actividad, los jefes de Estado mantendrán una reunión de trabajo en el Centro Administrativo de la Entidad Binacional para analizar la marcha de las relaciones bilaterales, la situación internacional y la política de ambas naciones hacia el Mercosur, y a continuación brindarán una declaración conjunta a la prensa.

En la última actividad oficial en Paraguay, Abdo Benítez y la primera dama ofrecerán un almuerzo en honor a la comitiva argentina en la residencia presidencial ubicada en la Isla Yacryetá.

La ampliación del parque generador se concretó con la instalación de tres turbinas tipo Kaplan de 90,20 megavatios (MW) de potencia cada una.

Las obras en curso generan 800 empleos directos y más de 2.500 puestos de trabajo indirectos, dinamizando las economías de las ciudades de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, y Ayolas, en Paraguay, en ambas márgenes del río Paraná.

En base a las previsiones formuladas en el inicio de la obra, en 2021 la inversión fue US$ 53 millones y en 2022 ascenderá a US$ 170 millones, sobre un presupuesto total estimado en US$ 350 millones con un plazo de ejecución total de 50 meses que concluirá en 2024.

La obra es considerada de bajo impacto ambiental ya que no generará nueva superficie inundada ni relocalizaciones, por lo que el caudal ecológico actual de unos 1.000 metros cúbicos por segundo se mantendrá de la misma manera tras la maquinación del brazo, pero con un aprovechamiento energético.

Télam