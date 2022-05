El llanto de la madre de Chano al hablar de las adicciones del músico

La semana pasada, Chano Charpentier tuvo una recaída en su enfermedad y debió ser internado en una clínica psiquiátrica para darle pelea a las adicciones, a diez meses del episodio policial que casi le cuesta la vía. A flor de piel, su madre, Marina, rompió en llanto en su primera nota televisiva.

"Chano está internado. No lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar. Ojalá sea para bien esta nueva internación”, comenzó diciendo la madre del cantante en América Noticias, desde el Senado de la Nación, lugar al que fue convocada para brindar su testimonio en el debate de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

Visiblemente angustiada, Mariana continuó: "Esta internación es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí, y aquiete su dolor y su cabeza".

"No estaba preparada para hacer este móvil y no voy a hablar específicamente de mi hijo porque me emociono", aclaró la madre de Chano, sin contener las lágrimas.

Sobre la determinación de que el cantante vuelva a una clínica de rehabilitación, Marina expresó con dolor: "Mi hijo estaba en riesgo para sí mismo. Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que están peleando al lado mío, que ya no tienen a sus hijos, y me dicen que pelean por el mío y los otros".

LA MADRE DE CHANO HABLÓ DE SU PRESENCIA EN EL SENADO

"Soy Licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones, pero en este momento no estoy trabajando. Me convocan (en el Senado) porque para modificar una ley necesitan gente con conocimiento y la experiencia de personas, sobre todo, de las madres. Creo que es la primera vez que nos están escuchando", comunicó la mamá de Chano.

En representación de su hijo y de familiares que sufren el flagelo de las drogas, Marina Charpentier concluyó el móvil: "Vengo en representación de las madres. Miles de madres me pidieron que hable en nombre de ellas y de las familias que luchamos contra esta enfermedad".

Fuente: Ciudad.com.ar