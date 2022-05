Jorge Rial le contestó a Susana Giménez: "¿Dónde va a ser el juicio?"

Susana Giménez se mostró muy enojada con Jorge Rial por los dichos de él sobre la obra de teatro que hará en Punta del Este. Por esta razón, la diva de los teléfonos se cansó y decidió iniciarle acciones legales y así "dejarlo en la calle por ser mala persona".

Luego de los dichos cruzados entre ambos, el papá de More Rial le respondió en su programa: "A mí la ideología de Susana Giménez no me importa. Todos sabemos de que lado está y está bien, cada uno la tiene y es respetable. De hecho, no vamos a echar a nadie por una idea distinta. Si me molesta ese concepto de país de mier... porque nos involucra a todos en ese concepto de país de mier.... Osea un país de mier... está lleno de gente de mier... y no es así".

Asimismo, Jorge Rial le preguntó dónde iba a ser el juicio, si en Argentina, Punta del Este o Miami, los lugares que suele frecuentar Susana Giménez. "¿Dónde va a ser el juicio? ¿En este país de mier..., en estos tribunales de mier... con la justicia de mier...? porque si es un país de mier..., todo es una mier.... ¿Va a ser en Punta del Este? ¿En Uruguay, en tu país de adopción? ¿O en Miami?", cuestionó el periodista.

Y también le hizo referencia a los dichos de ella sobre sacarle toda la plata: "Y me dijo 'te voy a sacar toda la plata y te voy a dejar pobre', ¿me vas a sacar la plata como a quién? ¿Cómo hicieron con el invalido o con el rengo, como le quieran llamar?, porque fue así. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes Benz trucho. Si esa es la manera de sacar guita, vení, no hay ningún problema nos encontraremos en Tribunales".

Y cerró diciendo: "Insistó, y creo, que Susana Giménez se terminó transformando en una caricatura de ella misma haciendo fuc... you y de la manera que habla".

Diario Show