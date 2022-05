El abogado de la víctima de abuso sexual en una escuela apuntó contra los directivos

El abogado de la víctima de abuso sexual en el baño de una institución especial que tomó vuelo en estos días informó que los hechos están en plena investigación y la denuncia se hizo por un delito contra la integridad sexual.

Además, aseguró que la falta de respuestas por parte de los directivos de la institución agrava más la situación.

La joven tiene 31 años y estaba estudiando hace un año y medio en el establecimiento Crecer con Todos, ubicado por avenida La Paz al 2300 de la capital correntina. Tiene un 80% de discapacidad con un problema psicomotor y retraso madurativo.

Según el relato, uno de los alumnos la invitó a ir hasta el baño. La joven lo siguió y fue cuando se habría producido el abuso.

“Hay una denuncia penal llevada a cabo por la madre que relata un hecho de características claras, precisas y circunstanciadas. Y de los estudios médicos surge que el hecho sucedió. Estamos hablando de un delito contra la integridad sexual de una joven, pero debo decir una joven-niña, de acuerdo con su evolución madurativa. Esta institución está para recibirlos y acompañarlos. Lo que agrava más la situación, en este caso, es la falta de respuestas por parte de los directivos de la institución”, indicó el abogado querellante de la joven, Hermindo González.

“Más allá de que sea una institución privada, brinda un servicio de mucha consideración y para toda la sociedad de Corrientes, entonces necesita que sea transparentado. Llama la atención el silencio hacia la sociedad de parte del establecimiento, porque los coloca dentro de una especie de encubrimiento”, explicó en el programa Corrientes en el Aire, emitido por Radio Continental.

El letrado especificó que las responsabilidades directas, que son penales, están siendo analizadas y hay que determinar qué sucedió en detalle. “Por ahora tenemos la sospecha de una persona con la inicial de la letra “N” pero hay que ver si fue solamente él o si participaron otras personas”, dijo.

“Hay que ver los niveles de encubrimiento posteriores al hecho. Es grave que estemos hablando de una institución que está predispuesta a acompañar a personas con características especiales, que no dé respuesta inmediata. Si no hubiese sido por la joven que le contó a los padres y ellos hicieron la denuncia, no sucedía nada y eso genera sospecha en el accionar”, continuó.

Por otra parte, afirmó que el hecho reviste tal trascendencia que una simple explicación verbal por parte de la institución no es suficiente y que ahora la Justicia determinará con claridad cómo se resolverá el caso.

“Hay que analizar todos los elementos, por el alcance. Si fue premeditado, si colocaron a la víctima en una situación de desamparo, todo debe ser evaluado porque esos chicos tienen docentes y celadores, cada uno deberá explicar cuál era su rol”, comentó.