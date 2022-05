Los estudiantes se niegan a cursar con un abusador y hay conflicto en la Unne

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se hizo eco de la situación que existe en la Facultad de Veterinaria por el joven de 20 años que cursa y fue condenado por abuso sexual contra una menor de edad.

La agrupación Sororidad Veterinaria Amalia Pesce (nombre de la primera médica veterinaria de la Argentina) hizo ayer una sentada en las instalaciones en contra de la presencia del estudiante de 20 años que fue encontrado culpable por la Justicia de Goya por el delito de abuso sexual con acceso carnal y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta. Esto implicaría que podrá volver a clases.

La casa de estudios citó a integrantes de la agrupación el martes pasado con una abogada de la universidad y les afirmó que deberán esperar unos días más para tener información sobre la apelación del juicio, porque habrá un cambio de decano, lo que retrasa cualquier acción, informó una referente de la organización estudiantil.

“Según la abogada nos dijo, mañana (por hoy) asumiría la nueva decana. Lo que tenemos que hacer como agrupación es una nota que exprese la disconformidad de todos los estudiantes de compartir el campus con una persona que abusó de otra y tenemos que dárselo a nuestra referente, que se llama Emilce Tejerina y es docente de la facultad. Entonces debe presentar la nota al decano, si lo aprueba pasa al Rectorado, y si es aprobada nuevamente sirve para una apelación en un juicio de la persona en cuestión”, contó a El Litoral la joven integrante de Sororidad Veterinaria.

Además, indicó que tienen la esperanza de que todo sea a favor de las estudiantes de veterinaria.

Sentada en Veterinaria

El reclamo se realizó ayer desde las 8 hasta las 11.30, en la facultad, frente al decanato.

“Estábamos en el espacio verde para que la gente que entraba nos viera. Mucha gente se acercó para enterarse qué pasaba porque no sabían. Algunas chicas nos dijeron que lo conocen (por el joven condenado) y otras no, eso nos preocupó, porque no saben quién es y el hecho de que muchas veces los estudiantes no tenemos lugar para estudiar y recurrimos a algún departamento. Es terrible pensar que comparta con esta persona y que corra riesgo”, continuó la referente.

“Nos acompañaron las chicas de Agrarias y de la carrera Comunicación Social. No tuvimos apoyo de otras facultades a pesar de que pedimos a otras facultades que compartan en sus redes, pero no lo hicieron, entre ellas, Exactas”, dijo.

En ese sentido, indicó que el Colectivo de Mujeres de Corrientes le dio su apoyo ante esta situación que están viviendo.

Caso

El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2019 en horas de la madrugada, según indicó el abogado de la querella Juan Arreguin a Radio Continental. Aquella vez, el adolescente invitó a una menor de 14 años a su casa, tras una reunión social. En su habitación, ocurrió el abuso sexual que terminó con la joven hospitalizada tras sufrir una hemorragia, que casi le costó la vida.

“La causa debió ser analizada por una jueza de Familia y Menores. En esa instancia la querella pidió 10 años porque más allá de todo hubo una demonización de la menor echándole la culpa de lo que ocurrió y por la conducta posterior del imputado y de su familia”, relató Arreguin. “La Fiscalía entendía que había que darle estos tres años en suspenso con una teoría de socializar a este joven”, expresó.

Por esta situación, la jueza Silvina Racigh concordó con la Fiscalía. La sentencia estableció: “Que continúe sus estudios en la Facultad de Veterinaria (en la Capital), concurrir a cursos sobre perspectiva de género y nuevas masculinidades, prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de salida luego de la media noche a cualquier lugar público y privado. Además, que brinde informe psicológico periódicamente. De no cumplir alguno de estos requisitos, se reverá la sentencia”, explicó Arreguin.

Sobre el regreso a la cursada, Arreguin detalló por qué podrá volver a clases. “Se busca evitar que el joven trunque su vida y su futuro, ese es el argumento de la Fiscalía”, indicó.

La querella, por su parte, sostuvo que “la vida de la adolescente había sido truncada en principio por la violación y luego por el tratamiento que se le dio a la causa. Hoy tiene problemas educativos, de socialización y ataques de pánico”.

