Boca Unidos buscará torcer su mal momento en su visita a Sarmiento

Una parada difícil tendrá esta noche Boca Unidos en su transitar por la séptima fecha de la zona Norte del Torneo Federal A de fútbol. Desde las 20.30 visitará a Sarmiento de Resistencia con el arbitraje de Matías Billione.

El equipo correntino atraviesa un mal momento, perdió en sus últimas dos presentaciones, apenas acumula 5 puntos y está en el décimo tercer lugar del grupo.

El Decano de la capital chaqueña tiene una realidad opuesta. Con 14 puntos está a solo dos del líder Racing de Córdoba, marcha invicto en seis partidos disputados y se muestra sólido en su parte defensiva, en lo que va del certamen recibió un gol en contra (tiene 8 a favor).

Para el encuentro de esta noche, el DT interino de Boca Unidos, Roberto Marioni, realizará un cambio obligado en la formación titular respecto a la que jugó frente a Sportivo Belgrano en la capital correntina.

Ingresará en la defensa el juvenil Octavio Moscarrelli, le ganó la pulseada a Sebastián Luna, en lugar del lesionado Marcelo Cardozo. La variante será de nombre, puesto por puesto, por lo tanto no habría modificaciones tácticas respecto a como se parará el equipo en la cancha.

“Comenzamos el torneo con muchos empates, llegaron las derrotas y ahora todo cuesta más”, reconoció Federico López quien seguirá marcando la punta izquierda.

“Sabemos que el torneo es largo pero no podemos dejar más puntos para no alejarnos de los primeros puestos. Sabemos que Sarmiento tiene un gran equipo pero no más que nosotros”, reconoció en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red). “Antes no podíamos convertir pero no nos hacían goles, ahora anotamos pero nos convierten. Son situaciones de partidos que te llevan eso, pero debemos hacernos fuertes atrás, sin embargo vamos a salir a buscar el partido”, añadió.

Otros encuentros

La séptima fecha en la zona Norte contempla otros cuatro partidos para hoy. A las 20.00 jugarán Defensores de Belgrano (5) - Crucero del Norte (13), a partir de las 20.30 lo harán Racing (16) de Córdoba - Gimnasia (8) de Concepción del Uruguay. En tanto que desde las 21 lo harán Sportivo Belgrano (7) de San Francisco - Juventud Unida (0) de Gualeguaychú y a las 21.30 comenzará el encuentro entre Central Norte (9) de Salta y Sportivo Las Parejas (8).