Colón y Regatas siguen invictos en la Copa Palacio

Cumplidas seis fechas de la tradicional Copa Palacio en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) dos equipos se mantienen con el puntaje ideal: Colón y Regatas. El conjunto violeta superó sin problemas a Hércules Blanco 102 a 59, mientras que los Fantasmas también ganaron con comodidad el compromiso frente a Juventus Blanco 84 a 56.

Durante la jornada del viernes, también Juventus Granate logró una buena victoria frente a El Tala, le ganó por 74 a 64 y quedó como único tercero en la posiciones.

En tanto, Pingüinos dio cuenta de Don Bosco por 61 a 50, Malvinas 1536 Viviendas superó a Alvear por 75 a 62 y Hércules Azul hizo lo propio con Sportivo por 73 a 47.

La fecha había comenzado el miércoles con el partido que San Martín superó a Córdoba 49 a 40.

Así se ubican

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Colón y Regatas 12 puntos, Juventus Granate 11, El Tala, Córdoba y Pingüinos 10, Hércules Blanco, Hércules Azul y San Martín 9, Malvinas 1536 Viviendas 8, alvear y Sportivo 7, Don Bosco y Juventus Blanco 6.

Lo que viene

Los partidos que contempla la séptima fecha son Juventus Blanco vs. San Martín, El Tala vs. Regatas, Sportivo vs. Juventus Granate, Malvinas 1536 Viviendas vs. Hércules Azul, Don Bosco vs. Alvear, Hércules Blanco vs. Pingüinos y Córdoba vs. Colón.