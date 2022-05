El descargo de Casero tras el escándalo en TV: "Sigan quemándole la cabeza a la gente"

Luego del papelón protagonizado por un exacerbado Alfredo Casero y Luis Majul, el reconocido actor se descargó en las redes sociales y expresó: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo".

En este sentido, tras la violenta reacción y el abandono del programa, el exCha Cha Cha manifestó: "Piensan que somos boludos. Y te ponen a la con... de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales, le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado".

Además, en la mañana del sábado, añadió: "Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté, Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia".

El viernes en la noche, Casero estaba presente en el programa de Luis Majul y luego de una serie de interrupciones volvió a pedir la palabra y, visiblemente enojado, hizo un minuto de silencio para después golpear fuertemente la mesa.

“Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, comenzó a decir.

Luego de eso, el actor se paró, se sacó el micrófono y empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal LN+, pero mientras lo hacía se dirigió directamente a Majul, a quien señaló con el dedo y le advirtió: “No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados”.

Antes de retirarse completamente, Casero siguió cuestionando duramente a los periodistas, a los que criticó porque, a su entender, cuando “les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”.

“Están cagados en las patas. Buscá a Mandela”, cerró el humorista, que continuó quejándose mientras se retiraba del canal, mientras que el conductor del programa trató de llevar calma al equipo y señaló que “con Alfredo Casero siempre se puede esperar una cosa así”.

“Se terminó. Lo que corresponde por protocolo periodístico es que, cuando se va el invitado, se lo despide. No vamos a hablar de Alfredo Casero”, agregó Majul, lo que motivó nuevamente el enojo del humorista, que de atrás de cámara continuó la discusión: “¿Protocolo periodístico? Vamos a hablar de protocolo periodístico, ahora vamos a empezar a hablar de eso”.

“Ah, es una amenaza, es una amenaza”, remarcó el periodista, a lo que el invitado le respondió que “sí, sí, decilo de esa manera”.

Diario Show